I ristoranti di tutto il mondo si reinventano in tempo di Coronavirus: ecco le idee più originali per far rispettare la distanza alle persone ai tavoli

E’ un momento davvero difficile per i ristoratori e per coloro che lavorano in questo settore. Questi locali sono tipicamente luoghi di aggregazione tra persone, ma con il Coronavirus in molte parti del mondo sono stati chiusi. In Italia bar e ristoranti, che finora hanno potuto vendere i prodotti alimentari soltanto in modalità delivery, da lunedì 18 maggio potranno tornare ad accogliere i clienti anche all’interno dei locali. Ma il distanziamento sociale sarà fondamentale per evitare il rischio di nuovi contagi. Per questo le attività della ristorazione si stanno attrezzando per rispettare le stringenti norme sanitarie di sicurezza, alcuni con idee e metodi molto originali, a volte addirittura bizzarri.

Coronavirus, i ristoranti di tutto il mondo si adeguano per garantire la distanza. I modi più bizzarri per far rispettare le norme di sicurezza

I locali stanno affrontando la ripartenza post Coronavirus, riadattando i propri spazi e assicurare la distanza tra le persone all’interno di essi. Ad esempio in un ristorante in Thailandia sono stati posizionati dei panda peluche nei posti dove non si possono sedere i clienti. Lo scopo, ovviamente, è quello di distanziare le persone, ma in qualche modo anche di non farle sentire “sole”. In un ristorante di lusso negli Stati Uniti, a Washington, molte sedie sono occupate da manichini, vestiti con abiti eleganti, per mantenere lo stile del posto. Ancor più esilarante la trovata di un bar di Schwerin, in Germania. I clienti sono invitati ad indossare uno strano cappello, fatto con tubi galleggianti da piscina, grazie al quale mantengono a vista la distanza dagli altri. Siamo certi che anche qualche ristoratore italiano si ingegnerà con qualche metodo altrettanto divertente.

