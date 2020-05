Per la serie “ricette veloci”: i supplì, conosciuti anche come “supplì al telefono” per via della mozzarella filante che li unisce quando li spezziamo. Vediamo come prepararli a casa, con pochi e semplici passaggi.

I supplì sono un vero e proprio “evergreen”: da accostare alla pizza o da gustare da soli, rappresentano uno sfizio dal quale è difficile discostarsi. La preparazione dei supplì non richiede passaggi complicati e, con poco tempo, possiamo prepararli comodamente a casa. Vediamo come.

Supplì: gli ingredienti (circa 20 unità)

Riso fino: 500 g

Passata di pomodoro 400 g

Parmigiano: 400 g

Burro 30 g (più 50 g per mantecare)

Olio extravergine d’oliva: 2 cucchiai

Carne macinata: 150 g

Mozzarella 200 g

Uova: 4

Brodo di carne: 1l

Cipolla: mezza

Vino bianco 100 ml

Sale: q.b.

Pepe nero: q.b.

Pangrattato: q.b.

Olio di semi (per la frittura)

Leggi anche >>> Ricette dolci: come fare un gustosissimo profitterol a casa

Ricette veloci: la preparazione dei supplì

Per prima cosa, mettiamo il burro in un tegame, insieme all’olio evo, aggiungiamo la cipolla e la carne macinata. Facciamo rosolare il tutto. Sfumiamo con un po’ di vino bianco e aggiungiamo la passata di pomodoro. Aggiustiamo di sale e pepe e lasciamo cuocere il sugo, con fiamma moderata, fino a farlo addensare al punto giusto.

Ultimata la cottura del sugo, aggiungiamo il nostro riso all’interno, mescolandolo spesso. Il riso cuocerà direttamente dentro il pomodoro. Di volta in volta, aiutiamoci aggiungendo il brodo di carne. Il riso terminerà la sua cottura e apparirà ben compatto. A cottura ultimata, possiamo spegnere la fiamma e aggiungere burro e parmigiano grattugiato. Uniamo anche le due uova e giriamo il nostro composto, fino a compattarlo.

Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati, versiamo il tutto in un piatto e lasciamo raffreddare bene. Mentre il riso si raffredda, tagliamo la mozzarella a dadini e lasciamo scolare l’acqua in eccesso (dovrà risultare ben asciutta). Ormai il riso si è freddato: possiamo prenderlo con le mani bagnate e formare dei supplì dalla forma ovale. Inseriamo la mozzarella all’interno e richiudiamo bene. Continuiamo finché abbiamo riso e mozzarella a disposizione.

Sbattiamo le restanti due uova e immergiamoci i supplì. A questo punto, passiamoli per bene nel pangrattato, coprendo ogni lato. Scaldiamo l’olio di semi in un tegame e, quando sarà pronto, friggiamo i nostri supplì. Ci accorgeremo che i supplì sono pronti quando tutta la superficie sarà ben dorata.

Potrebbe interessarti anche: Ricette veloci: come preparare un’ottima torta caprese

F.A.