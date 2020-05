Lutto nel mondo della musica britannica: è morto all’età di 75 anni Phil May, cofondatore e cantate dei The Pretty Things

Grave lutto nel mondo della musica rock britannica. All’età di 75 anni, si è spento Phil May. Ad inizio settimana è stato ricoverato d’urgenza a Queen Elizabeth Hospital di King’s Lynn, nel Norfolk, a seguito di una caduta rovinosa in bicicletta. Le sue condizioni, già gravissime, non sono purtroppo migliorate, portandolo al decesso.

Grande musicista e icona della musica rock britannica, Phil May aveva fondato nel 1963 i The Pretty Things, insieme al chitarrista Dick Taylor. Riconosciuto per il suo stile unico e sicuramente fuori dagli schemi del tempo, May fu uno dei primi a presentarsi al grande pubblico coi capelli lunghi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morto Tino Sana, imprenditore famoso nel mondo per i suoi arredi

Chi era Phil May, l’icona rock anni ’60

Nato il 9 novembre 1944 a Dartford, in Inghilterra, Phil May è stato uno dei personaggi più influenti della musica rock britannica negli anni ’60. Insieme a Dick Taylor fonda nel 1963 i The Pretty Things, band composta anche da John Stax, Brian Pendleton Viv Andrews. Sin dagli esordi, la band riscosse un grandissimo successo, dovuto alle sonorità ritmate e molto frenetiche. Riconosciuta anche per lo stile irriverente e fuori dagli schemi, portato avanti proprio dal frontman Phil May, la band schizzò da subito in testa alle classifiche.

Il primo album, intitolato con lo stesso nome della band e pubblicato nel 1965, portò subito il gruppo all’apice della loro carriera. Tre anni dopo uscì “S.F. Sorrow“, il loro più grande successo, considerato il primo vero e proprio album di questo genere. Da qui in poi, i The Pretty Things hanno continuato a suonare per oltre 50 anni. Una delle ultime esibizioni live risale al dicembre 2018 a Londra.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Morto Sandro Petrone, il noto giornalista del TG2 aveva 66 anni