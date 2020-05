Morto Fred Willard, attore che negli ultimi anni di carriera ha anche recitato in Beautiful e Modern Family. Ma era un caratteristra molto amato negli Usa

Morto Fred Willard, attore e noto umorista oltre che caratterista americanoben conosciuto anche in Italia. Due soprattutto le soap e le serie tv che lo hanno visto tra i protagonisti negli ultimi anni, ‘Beautiful‘ (è stato John Forrester, fratello di Eric) ma anche ‘Modern Family‘. In realtà solo uno dei tanti capitoli di una carriera lunghissima tra cinema e tv.

Willard è spirato a a 86 anni e a confermare la notizia al sito ‘TMZ’ è stata la figlia Hope (stesso nome di una delle storiche protagoniste di ‘Beautiful’): “Mio padre è morto la scorsa notte – ha raccontato – ma ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici fino alla fine. Lo abbiamo amato tanto. Ci mancherà per sempre”.

Fred Willard, una lunghissima carriera tra televisione, cinema e serie tv

In realtà la carriera di Fred Willard, figlio di un banchiere scomparso quando aveva solo 12 anni, era cominciata molto prima. Aveva fondato il gruppo comico ‘Ace Trucking Company’, popolarissimo per le sue apparizioni in programmi come Tonight Show e This is Tom Jones.

Solo uno dei suoi molteplici impegni: Willard ha anche ricevuto tre candidature ai ‘Primetime Emmy Award‘ per la partecipazione alla fortunatissima sitcom Tutti amano Raymond nel ruolo di Hank McDougal. Nel 2010 è stato candidato semptre per questo premio tv grazie al ruolo del padre di Phil Dunphy nell’acclamatissima serie Modern Family. E nel 2014 è entrato nel cast di Beautiful interpretando John Forrester. Era il fratello di Etric, quello che vive da anni in Australia e padre di Ivy che per diversi mesi ha interagito con Wyatt e Liam.

L’attore americano ha anche vissuto una storia d’amore lunga 50 anni con la moglie Mary, scomparsa nel 2018. Hope era ed èp ancora la loro unica figlia.