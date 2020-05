Il meteo continua a dividere l’Italia in due fasce: da una parte le incessanti piogge del nord, dall’altra il sole e l’anticiclone al sud.

Non c’è pace per il meteo in Italia. Infatti anche durante questo weekend si confermerà la situazione di grande incertezza sulla penisola. Ancora una volta avremo una penisola divisa in due, con piogge e temporali che continueranno a cadere al Nord Italia, mentre invece al Sud il caldo anticiclone continuerà a far salire le temperature.

Già dalle prime ore di questa mattina, le piogge stanno colpendo le regioni di Nordovest, con rovesci e temporali che non colpiranno solamente le Alpi, ma anche la Lombardia. Mentre invece al Sud, ancora una volta, l’anticiclone farà sentire il suo effetto, con temperature che continueranno a salire nel corso della giornata.

Con l’evolversì della giornata, però, qualche lieve piovasco potrebbe colpire le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e la Sardegna settentrionale. Andiamo quindi ad analizzare la situazione sulla penisola durante questa giornata di sabato.

Meteo, Italia ancora divisa in due: la situazione sulla penisola

Come annunciato, quindi, anche durante questa giornata di sabato avremo una situazione complessa sulla nostra penisola. Infatti le piogge continueranno a colpire il Nord Italia, specialmente sulle regioni del NordOvest, mentre al Sud invece l’anticiclone continuerà a far salire le temperatuere. Andiamo quindi ad osservare la situazione sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una giornata segnata dall’estrema variabilità. Infatti la pioggia segnerà soprattutto la mattinata settentrionale, ma continueranno a cadere anche durante il corso della giornata. Nonostante le piogge su tutto il settore, le temperature tornano a salire, con massime tra i 23 ed i 26 gradi.

Invece sulle regioni del Centro Italia continueremo a vivere in un contesto asciutto. Infatti nel corso della giornata il sole sarà il vero protagonista, anche se potrebbero verificarsi dei piovaschi isolati su Marche, Umbria, Abruzzo e Sardegna settentrionale. Qui le temperature risulteranno stazionarie, con massime che andranno dai 24 ai 30 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo un’altra giornata segnata dal sole. Con l’evolversi della giornata qualche velatura potrebbe coprire i cieli meridionali, ma non si verificheranno piogge o temporali. Qui le temperature rimarranno stabili ed in alcune regioni subiranno un lieve calo, con massime tra i 29 ed i 36 gradi.

L.P.

Per altre notizie sul Meteo, CLICCA QUI !