Sul lungomare di Napoli si c’è stata una lite tra il consigliere Borrelli ed alcuni cittadini: uno di loro degenera mostrando i genitali

Stamane, nei pressi del lungomare di Napoli, si è sfiorata la rissa tra il consigliere regionale Borrelli ed alcuni presenti. Tutto è iniziato con il politico che ha fatto partire una diretta su Facebook nella quale voleva mostrare come alcune persone, superando il transennamento delle scale che portano alla spiaggia, stessero facendo il bagno in barba alle regole. Non solo adulti, erano presenti anche i bambini.

I cittadini, notando subito Borrelli intento a contestarli pubblicamente, si sono avvicinati con molta veemenza intimandolo di smetterla ed andarsene via. Tutto inutile, perché il consigliere non ha mosso un passo indietro ed ha costretto le forze dell’ordine ad intervenire per sedare qualsiasi possibilità di lite a livello fisico. In particolare, a litigare, è un uomo dalla bassa statura con shorts e t-shirt blu ed azzurro. Quest’ultimo, non contento di aver insultato Borrelli abbastanza, verso il finale del video lo si vede abbassare il pantalone per mostrare i genitali in segno di offesa e provocazione.

Lungomare di Napoli, le acque tornano sporche

Francesco Emilio Borrelli ha deciso di condannare anche lo sversamento illegale di rifiuti in mare, il quale è tornato più forte che mai con la ripresa delle attività. Dunque, quelle acque cristalline ammirate durante il lockdown, sono diventate subito un ricordo. Tornano invece schiuma, immondizia ed un colorito marrone-grigio.

“Stiamo insistendo per ottenere maggiori monitoraggi delle acque per controllare l’inquinamento ed indagini per capire chi è che versa in modo illegale i rifiuti per punirli, anche con la chiusura delle attività se serve. Bisogna agire in fretta ed in modo netto, più il tempo passa e più ci avviciniamo al punto di non ritorno”, ha dichiarato Borrelli in merito.

LEGGI ANCHE—> Napoli, sequestrate mascherine e gel non a norma: colpo della Gdf