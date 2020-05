Kobe Bryant, effettuata l’autopsia all’autista dell’elicottero che ha portato al tragico incidente il 26 gennaio scorso a Los Angeles: non aveva assunto droghe o alcol

Ormai quasi 4 mesi fa, il 26 gennaio scorso, un tragico incidente in elicottero portò via la vita alla leggenda NBA Kobe Bryant e ad altre 8 persone, compresa la figlia Gianna. Dopo la risposta della compagnia che affittava l’elicottero alle accuse della moglie del campione dei Lakers, sono arrivati i risultati dell’autopsia effettuata al corpo dell’autista.

Secondo quanto scritto sul referto del medico legale della contea di Los Angeles, come riporta il sito americano Tmz, il guidatore non era sotto effetto di alcuna droga o alcolico. La morte di tutte le vittime sarebbe arrivata a causa di un trauma da forza contundente.

Kobe Bryant, l’autopsia sulle vittime

L’elicottero che ha tolto la vita a Kobe Bryant, sua figlia Gianna e altre 7 persone viaggiava a una velocità di 300 chilometri all’ora, prima di finire tra le colline di Los Angeles. A poco meno di 4 mesi dal terribile incidente, l’autopsia ha rivelato che il decesso dei passeggeri sarebbe stato immediato. La causa un trauma da forza contundente.

In attesa di risposte ufficiali, il veivolo non avrebbe avuto alcun problema o guasto, ma le cause sarebbero attribuibili alla poca visibilità. Come svelato dall’autopsia, inoltre, i corpi sono stati resi riconoscibili solamente grazie alle impronte digitali, a causa delle gravi lesioni ricevute.

