A Bardolino, Verona, si è verificato un incidente che ha avuto un tragico esito per un motociclista: coinvolta una donna che è grave

Intorno alle 14 di oggi pomeriggio, sulla strada Gardesana SR249 all’altezza del camping Continental, a Bardolino (Verona) si è registrato un tragico incidente stradale. Uno scontro tra un’auto ed una moto ha visto il conducente di quest’ultimo mezzo, Andrea Scarpin di 34 anni, avere la peggio morendo. La donna, passeggero del mezzo a due ruote, è in gravissime condizioni all’ospedale di Borgo Trento, dove è stata trasportata con l’elicottero del 118.

LEGGI ANCHE—> Addio a Lorenzo Spina, simbolo degli antagonisti di Bari: aveva 54 anni

Incidente mortale a Verona: il video dei rilievi

Il conducente e il passeggero dell’auto, di 34 e 23 anni, sono rimasti solo lievemente feriti e ricoverati per accertamenti all’ospedale di Peschiera. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri, muniti di tutti i dispositivi di sicurezza anti Covid-19, per i rilievi e la ricostruzione dei fatti. A quanto emerge dai primi risultati, l’auto, proveniente da Garda in direzione Bardolino, avrebbe svoltato a sinistra per imboccare la Strada dei Richiami contemporaneamente al sopraggiungere del motoveicolo che proveniva dalla direzione opposta. Lì c’è stato lo schianto fatale.

Si invitano tutti, nonostante il ridotto traffico nelle città per la situazione in cui vige il paese, a prestare ancor più attenzione alla guida.

LEGGI ANCHE—> Salerno, 27enne muore folgorata: fatale lo scaldabagno