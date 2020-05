Fase 2, ristoratori milanesi di nuovo in piazza quest’oggi in vista di lunedì. “Se apriamo così, falliamo”, evidenziano le tanti voci presenti all’esterno della stazione Centrale in piazza Duca d’Aosta.

A pochi giorni dalla riapertura ufficiale, ristoratori e operatori delle pubbliche attività continuano a protestare in piazza a Milano. Dopo la manifestazione di dieci giorni fa, la quale è costata anche una multa salata per assembramento, lo stesso gruppo è tornato a riversarsi in strada in vista del famoso lunedì 18 maggio.

Fase 2, ristoratori nuovamente in piazza

“Uniti per non fallire”, recita uno dei tanti slogan esibiti dai manifestanti. Ma c’è anche “Se apriamo, falliamo! #iononapro” e “Falliamo noi, fallite voi”, rivolto allo Stato. “Avremo costi per 100 e ricavi massimo per 30. Faremo così poco perché ci sono delle norme e le persone hanno paura. Faranno fatica ristoranti e bar a lavorare come prima”, riferisce uno dei tanti imprenditori presenti in piazza ai microfoni di Mediaset.

“Oggi ne abbiamo 16 e solo stanotte ci hanno detto cosa fare. Non siamo pronti perché aspettavamo tutti delle norme, ci hanno detto il 1 giugno e quindi stavamo attendendo qualcosa di chiaro e definitivo”, riferisce lo stesso uomo. Ma sono stati davvero in tantissimi a protestare stamattina all’esterno della stazione Centrale in piazza Duca d’Aosta e a far sentire la propria voce.

“In 40 giorni ho avuto appena tre prenotazioni, uno standard ben diverso dal solito”, sottolinea un altro ristoratore. Ma sono tante le problematiche evidenziate. Minimi sgravi fiscali concessi solo per due mesi, la confusione sulle regole del distanziamento nuovamente riviste, marciapiedi stretti per rispettare le misure definite e mancati introiti per supportare una struttura a rischio collasso.

All’incontro hanno presenziato anche diversi riferimenti politici del capoluogo lombardo. Come l’europarlamentare della lega Silvia Sardone, il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati ed Enrico Turato, presidente della Commissione Commercio, Bilancio, Turismo del Municipio 9.