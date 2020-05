Fase 2: a partire dal prossimo lunedì, 18 maggio, non ci sarà più alcuna limitazione sugli spostamenti nel territorio della stessa regione. Novità anche sul fronte bar e parrucchieri.

L’Italia sta riaprendo e, con le dovute misure precauzionali, molti divieti stanno lasciando il posto alla possibilità di spostarsi più liberamente di quanto fatto nelle ultime settimane. Vediamo nei dettagli gli spostamenti consentiti a partire dal prossimo lunedì, 18 maggio. Come riporta Adnkronos, in primo luogo, gli spostamenti all’interno del territorio regionale non saranno più soggetti ad alcuna limitazione. Dunque, la necessità di autocertificazione rimarrà solo per chi deve spostarsi in altra regione, per motivi strettamente necessari, ovvero salute e motivi lavorativi.

Come leggiamo dalla fonte, resterà consentito lo spostamento per rientro presso proprio domicilio, così come il divieto di spostamento per persone sottoposte a misure di quarantena, perché risultate positive al virus e, dunque, in attesa di guarigione.

Fase 2: parrucchieri, bar e altre attività

Con la fase 2, molte attività hanno rialzato la saracinesca, nonostante le enormi difficoltà economiche. Vediamo nei dettagli le norme da rispettare per tornare nei bar e nei ristoranti della città. Per quanto riguarda i ristoranti, come riporta Adnkronos, la distanza tra i clienti è stata ridotta a un metro. Necessario l’utilizzo di mascherina quando ci si alza dal tavolo. Al momento, non sono consentiti buffet.

Il discorso della distanza vale anche per le spiagge. Anche nelle spiagge libere, è necessario almeno un metro di distanza tra i bagnanti. Al fine di bloccare gli assembramenti, non saranno consentiti giochi di gruppo nelle spiagge. Ok ai racchettoni, che prevedono la possibilità di mantenere le distanze.

Anche parrucchieri ed estetisti dovranno rivedere gli spazi all’interno dei locali. Oltre alla distanza, le novità riguardano l’accesso all’interno dei locali. Si potrà infatti entrare solo tramite prenotazione. Potrà inoltre essere rilevata la temperatura corporea e l’accesso sarà impedito se questa sarà superiore ai 37,5 gradi. Stop alle riviste e al materiale informativo cartaceo. Le stesse misure saranno messe in atto anche nelle strutture alberghiere.

Come riporta Adnkronos, chi cerca di raggirare le regole, violandole, sarà sottoposto a sanzioni che vanno dai 400 ai 3.000 euro. Previsto anche la chiusura da 5 a 30 giorni per l’attività, nei casi in cui la violazione sia commessa all’interno dell’esercizio.

