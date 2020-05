Si avvicina la fase 2 per l’Italia. Infatti da lunedì sono pronti a ripartire tutti dai bar ai ristorianti, fino ad arrivare ai parrucchieri.

Sono passati oltre tre mesi dall’inizio del lockdown e lunedì l’Italia è pronta per la ripartenza. La pandemia ha totalmente bloccato l’economia, non solo nazionale ma quella mondiale, ed adesso gli imprenditori ed i proprietari dei locali sono pronti a ripartire.

Nuove regole e nuovo senso di libertà, visto che niente sarà come prima, almeno fino alla ricerca del vaccino. Finalmente dopo varie incomprensioni, il governo e le regioni hanno trovato un’intesa sulle ripartenze.

Infatti il Governo ha accettato le linee di indirizzo messe a punto dalla Conferenza dei governatori e verranno applicate anche nel nuovo Dpcm. Accantonate, in parte, anche le proposte dell’Inail sul distanziamento sociale, con molte regioni (indipendentemente dal colore) che hanno protestato contro le misure di sicurezza proposte.

Inoltre dal 3 giugno sarà possibile anche spostarsi da una regione all’altra ma non solo, infatti con molte probabilità saranno riaperti anche i confini europei. Infatti nel nuovo consiglio Europeo verrà annunciata una riapertura graduale dei confini con Malta, Grecia, Cipro, Slovenia, Portogallo, Germania, Spagna e Croazia.

Fase 2, l’Italia riaparte: un metro di distanza in bar e ristoranti

Dopo le varie contestazione a causa delle misure di sicurezza proposte dall’Inail, è stata approvata la richiesta del solo metro di distanza da rispettare. Infatti per L’Inail i metri dovevano essere ben due in bar e ristoranti, ma la proposta non è passata. Decisiva la trattativa tra regioni e Governo, con Conte che ha approvato 1 metro di distanziamento tra i clienti seduti al tavolo e 1 metro tra un cliente e l’altro dove non è possibile sedersi. Stessa cosa, ovviamente, vale anche per la consumazione al banco.

Inoltre in bar e ristoranti, sarà possibile rilevare la temperatura della clientela e vietarne l’accesso in caso si superino i 37,5 gradi. Saranno ovviamente vietati i buffet, visto che in quel caso sarebbe impossibile far rispettare il distanziamento sociale. Mentre invece il personale di bar e ristoranti dovrà utilizzare mascherina e guanti.

