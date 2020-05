Arrivano importanti novità in merito allo svolgimento, in presenza, dell’esame di maturità 2020. I docenti dovranno presentare alcune dichiarazioni. Vediamo i dettagli.

Il ministero dell’Istruzione sta pensando, a circa un mese dallo svolgimento, all’esame di maturità 2020. La possibilità di svolgerlo in presenza, dunque evitando la modalità smart, prevede alcune misure di contenimento che dovranno necessariamente essere messe in atto. Come riporta Orizzonte scuola, le misure sono contenute all’interno del documento inviato dal Comitato tecnico scientifico al Ministero. Sarà quest’ultimo, poi, a dover pubblicare il definito protocollo.

Come leggiamo dalla fonte, il Comitato tecnico scientifico dovrà presentare, all’atto della convocazione del 15 giugno, alcune autocertificazioni che attestano lo stato di salute. I docenti dovranno dichiarare di non avere febbre a 37,5 gradi sia nel giorno d’insediamento della commissione, sia nei giorni immediatamente precedenti.

I docenti dovranno poi dichiarare di non essere stati in quarantena domiciliare nei precedenti 14 giorni e, allo stesso tempo, di non essere entrati in contatto con persone positive al Coronavirus nelle ultime 2 settimane.

Esame maturità: il documento del Comitato tecnico scientifico

Le misure di contenimento, come riporta Orizzonte Scuola, sono presenti, al momento, nel documento che il Comitato tecnico scientifico ha inviato al Ministero dell’Istruzione. Dunque, quest’ultimo, in caso di necessità, potrà ancora apportare modifiche al documento, prima di pubblicare il protocollo definitivo.

Ad ogni modo, come si apprende dalla fonte, se i docenti dovessero rispondere positivamente ai quesiti posti dalle norme sopracitate, si dovrà immediatamente procedere con la sostituzione.

Inoltre, durante lo svolgimento dell’esame di maturità, tutti i componenti della commissione, dovranno indossare la mascherina protettiva e mantenere una distanza minima di due metri. Si attendono ora aggiornamenti da parte del Ministero che dovrà pubblicare il protocollo definitivo sullo svolgimento, in presenza, dell’esame.

F.A.