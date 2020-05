Il bollettino del 16 maggio sulla situazione Covid-19 in Italia: in calo il numero dei morti, in costante diminuzione i positivi

E’ stato da pochissimo pubblicato dalla Protezione Civile il bollettino del 16 maggio sulla situazione del Covid-19 in tutta Italia. Oggi sono stati riscontrati 875 nuovi casi positivi, mentre i morti sono 153, il dato più basso dall’inizio del lockdown. In costante aumento i guariti, 2.605 nelle ultime 24 ore, con gli attualmente positivi che scendono a quota 70.187 (-1.883). Le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia sono 224.760, mentre i decessi totali 31.763 e i guariti 122.810. In continua diminuzione anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 775, 33 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 10.400 (-392) e 59.012 in isolamento domiciliare (-1.458).

Covid-19, il bollettino del 16 maggio: i dati delle Regioni

Come al solito è la Lombardia a trainare il numero dei contagi, che oggi sono 399, con “soli” 39 morti. con il Piemonte alle spalle con 137 contagiati. Sempre sotto quota 100 l’Emilia-Romagna (72), il Veneto (39) e la Liguria (51). Oggi a far segnare zero casi sono di nuovo l’Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano, con tutte le Regioni del centro sud che registrano pochissimi contagiati, che si contano sulle dita di una mano.

In Italia diminuisce il numero dei morti: 153 in un giorno, il dato più basso dal 9 marzo Il bollettino https://t.co/YvaTipysYJ — Corriere della Sera (@Corriere) May 16, 2020

