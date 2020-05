Covid-19, barbiere mette a rischio 40 famiglie: girava con febbre e tosse per le case dei clienti in modo abusivo. Ora si è scoperto positivo

Un barbiere siciliano di Campofranco, in provincia di Caltanisetta, svolgeva la propria professione in questo periodo di lockdown in modo abusivo. La cosa ancor più grave è che nonostante avesse sintomi influenzali quali febbre e tosse, girava per le case dei propri clienti senza grossi problemi. All’inizio non credeva si trattasse del SarsCov2, ma dopo essersi sottoposto al tampone ha scoperto di essere positivo al Covid-19. Ora circa 40 persone con le rispettive famiglie sono costrette a rispettare la quarantena, in attesa di capire se sono stati contagiati dall’uomo.

Come si apprende dalle dichiarazioni del sindaco di Campofranco, paesino di 2.000 abitanti nell’entroterra siciliano, non è una situazione nuova quella del barbiere che gira nelle case dei clienti in questi piccoli centri abitati. Questo potrebbe portare alla scoperta di altri casi di contagio in comuni limitrofi o anche in altre zone. Questo risulta essere il primo caso della categoria dei parrucchieri registrato fino a questo momento in Italia.

Sulla vicenda hanno aperto un fascicolo le forze dell’ordine per indagare nei dettagli. L’uomo Potrebbe rispondere di delitti colposi contro la salute pubblica. In questo caso c’è l’arresto dai sei mesi ai tre anni.

