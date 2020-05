Coronavirus, i luoghi dove è più facile contagiarsi: rischi da evitare. Una ricerca recente proveniente dagli Stati Uniti ci mostra come comportarci in questa fase di riapertura

Secondo uno studio condotto dal Professor Erin Bromage della facoltà di Biologia dell’Università del Massachusetts, esistono alcuni luoghi a cui prestare particolare attenzione in questa fase di ripartenza. La Fase 2 sta entrando nel vivo e piano piano torneremo a condurre una vita simil normale, almeno per il tipo di attività svolte. Lavoro, ristoranti e financo palestre torneranno nella nostra quotidianità, pur con misure di sicurezza completamente diverse rispetto al passato. A cosa dobbiamo fare maggiore attenzione e dove il virus è più facilmente contraibile?

Secondo la ricerca del Professor Bromage, i luoghi con maggiore frequenza di infezione sono case di cura, carceri, istituti religiosi e uffici di lavoro. Qualsiasi ambiente chiuso, con scarsa circolazione dell’aria e alta densità di persone, provoca problemi.

Tra le maggiori attività che veicolano la diffusione del virus troviamo, almeno in America, l’imballaggio della carne.

Negli impianti di lavorazione, i dipendenti devono comunicare tra loro tra il trambusto assordante di macchinari industriali e un ambiente di perfetta conservazione dei virus nella cella frigorifera. Ora ci sono focolai in 115 strutture in 23 stati, più di 5000 lavoratori infetti, con 20 morti.

Coronavirus, i luoghi dove è più facile contagiarsi: rischi da evitare

Se andiamo a vedere quali sono i luoghi in cui è più facile contrarre il virus, troviamo principalmente tre risposte: ristoranti, uffici e palestre.

In un ristorante, anche con le giuste distanze di sicurezza, qualora fosse presente una persona infetta al suo interno, ci sarebbe il 75% di probabilità di poter infettare gli altri clienti. Questo perchè oltre al fatto che mangiando non si avrebbe la mascherina, il condotto di areazione all’interno di un locale chiuso, favorirebbe la diffusione del patogeno. La soluzione del plexiglas tra i tavoli può in parte risolvere questo problema.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, al primo posto troviamo i call center. Bromage cita l’esempio di un caso positivo registrato il mese scorso. Un singolo dipendente infetto è andato a lavorare all’undicesimo piano di un edificio. Quel piano contava 216 dipendenti. Nel corso di una settimana, 94 di queste persone sono state infettate (43,5 per cento). 92 di quelle 94 persone si sono ammalate (solo 2 sono rimaste asintomatiche).

Serve per evidenziare che essere in uno spazio chiuso, condividere la stessa aria per un periodo prolungato aumenta le possibilità di esposizione e infezione.

Ecco quindi che gli sport al chiuso non potevano essere esclusi da questa lista. Qui viene citato il caso di un evento di curling con 72 partecipanti. Il curling porta i concorrenti e i compagni di squadra a stretto contatto in un ambiente interno fresco, con respirazione pesante per un lungo periodo. Questo torneo ha provocato l’infezione di 24 delle 72 persone.

Tutto questo a dimostrare che la ripartenza andrà gestita nel migliore dei modi, anche perchè il virus non è scomparso ma è sempre lì che ci aspetta. Misure di sicurezza e buonsenso dovranno sempre accompagnarci.

