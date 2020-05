L’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus non ferma l’ottimismo di Donald Trump. Per il tycoon il vaccino arriverà entro la fine del 2020.

Gli Stati Uniti sono il paese più colpito al mondo dalla pandemia da Coronavirus. Infatti nello stato a stelle e strisce sono oltre 1,4 milioni i casi accertati con i decessi che hanno quasi raggiunto quota 90mila. Ma nonostante i danni causati dal Coronavirus, il presidente Donald Trump resta ottimista. Il tycoon ha fiducia nei ricercatori americani ed annuncia l’arrivo di un vaccino entro la fine del 2020.

Trump ha infattia ffermato che il paese sta facendo passi da gigante nella ricerca della cura al Covid-19. Il presidente americano ha infatti affermato: “Abbiamo cominciato a lavorare sul vaccino l’11 gennaio ancora quando non sapevamo nulla, c’e’ impegno per produrre un vaccino contro questo nuovo virus“. Alla Casa Bianca il tycoon ha infatti presentato l’iniziativa “Warp Speed” definendola una dei pilastri per la riapertura dell’America.

Coronavirus, Donald Trump presenta l’iniziativa “Warp Speed”

Il presidente americano è sembrato più che fiducioso sull’operazione Warp Speed, presentandola come un qualcosa di mai visto dalla fine della seconda guerra mondiale. Trump ha successivamente smentito che gli Stati Uniti stiano facendo tutto ciò per soldi.

Il presidente americano, forte dei dati che gli arrivano dai test, afferma: “I dati mi fanno sentire più che fiducioso sulla possibilità di poter distribuire alcune centinaia di milioni di dosi entro la fine del 2020“.

Con l’avanzamento dei test sul vaccino, Trump è anche pronto ad erogare nuovamente i fondi all’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms). Infatti il mese scorso, il tycoon aveva sposeso i fondi all’Oms dopo l’accusa lanciata da Trump all’Organizzazione di essere filocinese.

Prima della sospensione dell’erogazione dei soldi, gli Usa erogavano oltre 400milioni all’anno all’Oms. Adesso, con l’avanzamento dei test, Trump è pronto a donare nuovamente all’Oms. Inoltre il presidente in giornata ha avanzato l’idea del vaccino gratis per tutti.

