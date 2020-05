Coronavirus, spuntano degli indizi cutanei per riconoscere i contagiati. A rivelarlo è il reparto di dermatologia dell’ospedale di Lecco. La scoperta, adesso, potrebbe creare una ‘guida’ per i cittadini.

Se un qualcuno è positivo al coronavirus, degli indizi potrebbero arrivare anche dalla pelle del soggetto. A riferirlo è Fabrizio Fantini, direttore dell’Unità ospedaliera complessa di dermatologia dell’ospedale di Lecco.

Coronavirus, gli ‘indizi’ sui contagiati

Il team dell’ospedale pugliese, infatti, oltre ai più classici sintomi, ha riscontrato anche delle manifestazioni cutanee nei pazienti risultati contagiati dal Covid-19. Una scoperta evidenziata anche con una pubblicazione sul ‘The Journal of The European Academy of Dermatology and Venereology’ e ribadita nuovamente a gran voce.

Il dato è stato tangibile e dimostrabile dai dermatologi della struttura sanitaria. Perché molte delle persone ricoverate per l’infezione avevano delle chiare lesioni cutanee. Segni tangibili riscontrabili anche nelle persone asintomatiche e nell’apparenza senza alcun sintomo.

Motivo per cui l’Adoi, l’Associazione dermatologi ospedalieri italiani, adesso starebbe provando a tracciare un potenziale schema da diffondere ai cittadini per orientarsi e avere dei riferimenti nelle diagnosi autonome in caso di sospetti.

Nei caso sintomatici, per esempio, sono stati evidenziati dei rash cutanei che potrebbero diffondersi sull’intero corpo o anche eruzioni cutanee e vescicole. Negli asintomatici, invece, si sono viste lesioni alle estremità di mani e pieni che ricordano tanto i geloni del fretto che provocano bruciore e prurito.

