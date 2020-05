Anche in Olanda, per combattere il Coronavirus, ci sono norme relative al distanziamento sociale. A seguito delle lamentele dei single, l’Istituto di Sanità ha voluto dare loro un consiglio

Anche in Olanda, come in gran parte del Mondo, il governo ha indetto da ormai diverse settimane norme e restrizioni per combattere il Coronavirus. Tra queste, una delle regole base riguarda l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale per evitare la diffusione del contagio. C’è chi, non avendo un partner stabile, ha dichiarato di soffrire maggiormente delle misure imposte dal governo olandese.

In questo senso, come riportato dalla Bbc, l’Istituto di Sanità locale (Rivm) ha voluto offrire alcuni consigli rivolti proprio ai single, per trovare una soluzione efficace alla mancanza di contatto fisico. Si tratta di alcune linee guida da seguire per poter comunque andare oltre il metro di distanza, pur non mettendo a rischio la propria salute e quella di coloro con cui si potrebbe entrare in contatto nel futuro.

Olanda, i consigli dell’Istituto di Sanità: “Cercate un compagno di letto”

Per combattere il Coronavirus, in Olanda il governo ha indetto dallo scorso 23 marzo il “confinamento intelligente”, che consiste nella possibilità di ricevere fino a 3 persone in casa, mantenendo un metro e mezzo di distanza. Le lamentele dei single, che da ormai due mesi non possono avere contatti fisici e superare la barriera del distanziamento, hanno spinto l’Istituto di Sanità locale ad emanare alcuni consigli di base.

“Avete bisogno di un compagno di letto o di coccole” spiega il Rivm, invitando gli scapoli a trovarsi un seksbuddy. La cosa più importante, viene spiegato, è che il rapporto deve diventare esclusivo, quasi come fosse una relazione. È necessario che i due “compagni di letto” non si vedano con nessun altra persona, in modo da evitare rischi legati al contagio.

