Continua l’emergenza da Coronavirus nel mondo. In merito gli Usa sono pronti a distribuire il vaccino gratis a tutti i cittadini.

Non si arresta l’emergenza da Coronavirus nel mondo. Infatti continuano a registrarsi migliaia di nuovi casi ogni giorno, con paesi che si sono ritrovati al centro della crisi. Negli ultimi giorni, infatti, c’è stato un boom di casi specialmente in Sud America. Il Cile ha infatti disposto il lockdown, mentre il Brasile continua a registrare oltre 10mila casi al giorno.

Così mentre l’Europa si appresta ad affrontare la Fase 2, nel resto del mondo la crisi sanitaria sembra essere solamente all’inizio. Infatti a causa della pandemia, anche la comapgnia aerea sudamericana Latam Airlines ha annunciato ben 1.400 licenziamenti a causa del taglio dei voli causati dal Coronavirus.

Intanto invece gli Usa sembrano disposti a fornire il vaccino gratis a tutti i cittadini. Andiamo quindi a vedere le parole di Donald Trump in merito, ma soprattutto la situazione dei nuovi casi nella nazione più potente al mondo.

Coronavirus nel Mondo, altri 1.680 decessi nelle ultime 24 ore in Usa

La situazione continua a sembrare critica negli Stati Uniti. Infatti mentre Donald Trump pensa a ripartire nella giornata di ieri si sono registrate altre 1.680 morti nelle ultime 24 ore. Così il totale dei decessi 87.493, con oltre 1.4 milioni di casi accertati.

Così Donald Trump, adesso sta seriamente valutando la possibilità di offrire i vaccini gratis a tutta la popolazione. Il 45esimo presidente americano ha avanzato la sua proposta davanti a tutti i cronisti della stampa a stelle e strisce.

Inoltre per la prima volta in oltre 200 anni di storia, la Camera dei Rappresentanti Usa ha approvato la possibilità di votare ed operare in remoto. Tale misura è passata con ben 217 voti favorevoli e 189 contrari. In merito, l’opposizione repubblicana ha duramente contestato la mossa del tycoon.

Infine a causa del virus negli Stati Uniti si verifica un’altra bancarotta straordinaria. Stiamo parlando della catena JC Penney. La catena di grandi magazzini ha infatti portato i libri in tribunale dopo una perdita del 16,4% tra marzo e aprile.

Non è la prima grande catena a dichiarare bancarotta, infatti nelle ultime due settimane hanno annunciato la chiusura anche J. Crew, Neiman Marcus e Stage Stores. Inoltre secondo gli studi di Ubs nei prossimi cinque anni chiuderanno altri 100mila negozi.

