Fase 2, parla il Premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio conferma l’apertura di molteplici attività a partire da lunedì e annuncia novità tra fine maggio e metà giugno.

Ecco quanto dichiarato dal leader politico: “Siamo nella condizioni di affrontare questa fase 2 con fiducia e senso di responsabilità. In questo nuovo percorso non sarà meno importante il dialogo con la Regione e tutti gli enti locali. Dovranno anche loro assumersi le proprie responsabilità. Abbiamo predisposto un piano nazionale di monitoraggio, i quali dovranno essere puntuali e specifici e questo ci consentirà di tenere sotto controllo la curva epidemiologica e di intervenire prontamente nel caso in cui ci fosse bisogno”.

Conte si esprime sulla fase 2

Ancora determinante, dunque, sarà l’apporto delle Regioni: “Queste collaboreranno per far applicare le regole di distanziamento in tutte le attività economiche e sociali. Stiamo affrontando un rischio calcolato, con la consapevolezza che la curva potrebbe risalire. I nostri principi però restano gli stessi: la tutela della salute e la sicurezza restano principi non negoziabili, ma dobbiamo anche accettare questo rischio perché altrimenti non potremmo mai ripartire se non aspettando il vaccino. Non possiamo permettercelo, perché ci ritroveremo col tessuto economico fortemente danneggiato”.

Da lunedì stop all’autocertificazione: “Non ci sarà più bisogno. Si potrà andare dove si vuole, riprende anche la vita sociale e si potranno rivedere gli amici. Dovranno però restare a casa i positivi, coloro che sono in quarantena o i sospetti contagiati. Bisognerà rispettare la distanza di un metro e bisogna portare sempre la mascherina”.

Non cambiano però le direttive per gli spostamenti regionali: “Da una regione all’altra si potrà spostare solo per i motivi seri già noti e varrà fino al prossimo 3 giugno. Se i dati dopo saranno incoraggianti, potremmo anche ritornare a muoversi da una regione all’altra senza problemi. Dal dopo il 3 giugno, inoltre, chi verrà in Italia non dovrà rispettare la quarantena finora obbligatoria, un qualcosa che aiuterà anche il turismo”.

Riaprono barbieri, ristoranti e non solo

Nel frattempo è confermata la riapertura di tante attività: “Da lunedì riapriranno i negozi stile abbigliamenti, le attività per la cura delle persone come barbieri, anche ristoranti, pizzerie, pub, a patto che le regioni però accertino che la situazione sia sotto controllo. Anche gli stabilimenti balneari potranno operare e riprendono anche le celebrazioni liturgiche. Riprendono anche gli allenamenti collettivi in ambito sportivo e riaprono i musei”.

Altro novità in arrivo, poi, tra fine maggio e metà giugno: “Dal 25 maggio abbiamo programmato la riapertura di palestre, piscine e centri sportivi. Dal 15 giugno riaprono teatri, cinema e dalla stessa data sarà a disposizione per i nostri bambini. Le Regioni saranno sempre libere di ampliare o restringere queste misure. Tutte le attività, ovviamente, dovranno attenersi strettamente alle indicazioni regionali e servirà cautela”.

Solidarietà agli imprenditori in difficoltà

Conte mostra poi appoggio ai tanti imprenditori in difficoltà: “Abbiamo visto specifiche misure per le persone con disabilità e stiamo procedendo alla riapertura delle attività con gradualità e prudenza. Sono consapevole che per alcuni settori riapertura non significherà ripresa e rilancio. Le difficoltà e il disagio sociale non scompariranno di colpo. Ho ricevuto tante lettere e sono consapevole delle tante difficoltà che molti avranno ma stiamo cercando di gettare un ponte per affrontare l’impatto di questa crisi”.

Infine la chiusura: “Abbiamo introdotto misure importanti per costruire il nostro futuro, come quelle per scuole, università e ricerche. Questa è un’emergenza molto pesante e sta assorbendo a tutti grandi energie economiche, fisiche e morali. Ma non possiamo permetterci di fermarci. Ora più che mai dobbiamo correre e dobbiamo far correre l’economia del nostro Paese. Contemporaneamente lavorerà al piano europeo per uscire da questa crisi”.

La conferenza stampa del premier Conte sul Dl aperture

