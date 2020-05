Coronavirus, ondata di mascherine in arrivo nelle farmacie e parafarmacie italiane. Dopo l’enorme fase di stallo negli ultimi giorni, la situazione è destinata a sbloccarsi. Ad annunciarlo è il commissario Domenico Arcuri.

E’ in arrivo un’ondata di mascherine in Italia per la prossima settimana. A riferirlo è Domenico Arcuri, commissario straordinario della Protezione Civile.

Dopo la recente fase di stallo a causa del prezzo al ribasso, sbloccata solo da un intervento del Governo nell’ammortizzare costi per i rivenditori, i pezzi saranno nuovamente disponibili nelle prossime ore. Come riferito dal dirigente sanitario, “sono in arrivo 30 milioni di mascherine nelle farmacie e parafarmacie italiane”.

Coronavirus, 30 milioni di mascherine in arrivo

Tutte, nuovamente, al prezzo di 50 centesimi più Iva. Complessivamente ci saranno ‘iniezioni’ da circa 20 milioni di mascherine a settimana per fronteggiare la parte più delicata della fase 2. “Siamo pronti a compiere uno sforzo straordinario nella distribuzione delle mascherine”, ha sottolineato Arcuri.

“Ma i 30 milioni di mascherine – evidenzia il funzionario – si sommeranno alla fornitura che ogni giorni avviene alle Regioni, alla sanità, al trasporto pubblico, alle varie Rsa pubblica e privare e alle forze dell’ordine”. Si tratterà dunque di un’aggiunta parallela e consistente rispetto ai programmi iniziali.

Negli ultimi giorni, del resto, erano state tantissime le segnalazioni per la sempre più difficile reperibilità delle mascherine. Tra scorte esaurite e proteste per la questione relative ai prezzi, con diverse strutture che si sono rifiutate di smistarle, sempre più persone sono state costrette a fare giri immensi in città per far fronte all’emergenza. Questo problema, a partire da domani, dovrebbe non esserci più.

