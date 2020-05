La Juventus, in vista del calciomercato estivo, ha pronta la carta di scambio per arrivare a Sandro Tonali del Brescia: di chi si tratta

La Juventus, tra i calciatori che ha deciso di provare ad accaparrarsi a tutti i costi, ha in mente Sandro Tonali del Brescia. Il centrocampista è il gioiello di cui Cellino non vuole privarsi per meno di 40 milioni di euro, ma come stanno le cose potrebbe scatenarsi un’asta pronta a far lievitare molto questa cifra. Infatti, oltre i bianconeri, su di lui ci sono anche Milan, Inter, Napoli, Paris Saint Germain e Liverpool.

Nonostante, per l’appunto, vi siano squadre estere sul calciatore, l’agente Beppe Bozzo ha spiegato diverse volte che preferirebbe che il suo assistito rimanesse in Italia. Non è però finita qui perché lo stesso ha menzionato sempre e solo Juventus ed Inter nei suoi discorsi. Cosa che fa pensare ad una sfida all’ultimo centesimo tra i due top club italiani.

La Juventus starebbe studiando, per abbassare il costo in termini di cash, di proporre una contropartita tecnica al Brescia. Stiamo parlando di Stephy Mavididi, attaccante classe ’98, in prestito al Digione. In questa stagione di Ligue One, prima che venisse ufficialmente terminata anzitempo, ha siglato 8 reti. Qualora il club francese si fosse classificato decimo, cosa non accaduto, il riscatto sarebbe stato obbligatorio. Non fa niente, perché, appunto, i bianconeri potrebbero riutilizzarlo per arrivare al sogno di mercato. Altri giovani da inserire nella trattativa potrebbero essere Nicolussi Caviglia, Muratore, Coccolo e Wesley. Tornando a Mavididi, L’Equipe riferisce dell’interesse anche del Montpellier.

Calciomercato Juventus, assalto a Milik: la richiesta del Napoli

La Juventus, per quel che riguarda l’attacco, avrebbe deciso di puntare con forza su Arkadiusz Milik per sostituirlo ad Higuain. La richiesta del Napoli, però, prima che il coronavirus colpisse pesantemente l’economia, era di 50 milioni di euro. Ora potrebbe, appunto, essere inferiore. Ad ogni modo, il direttore sportivo Paratici, non ha solo il polacco sul taccuino per regalare una punta centrale a Maurizio Sarri.

Piace tantissimo Timo Werner del Lipsia che, oltre ad essere nel mirino di Inter, Chelsea, United e Real Madrid, costa all’incirca 80 milioni di euro.

