Bundesliga, la dura critica di Reus: “Non siamo topi da laboratorio”

Bundesliga, la dura critica di Marco Reus: “Non siamo topi da laboratorio”. Il calciatore tedesco ha espresso le sue perplessità su alcuni aspetti della ripresa del calcio

Il capitano del Borussia Dortmund Marco Reus ha dichiarato di non voler far parte di un esperimento scientifico, nel momento in cui tutti gli occhi del mondo calcistico sono rivolti alla ripresa della Bundesliga.

La pandemia di coronavirus ha visto il gioco fermarsi in gran parte del mondo negli ultimi due mesi. Dopo aver attraversato la crisi in modo più efficace rispetto a molti dei suoi vicini europei, la Germania, (che conta in totale 8.000 morti per il Covid-19), si sta preparando per riaprire le porte agli sport professionistici.

Reus dice che si sente bene a tornare sul campo, ma ha avvertito che le ripresa deve avvenire con la giusta cautela. Nel Paese infatti ci sono ancora oltre 175.000 persone positive al virus.

“I giocatori non sono topi di laboratorio che vanno testati“, ha detto a El Pais prima di continuare a discutere del fatto che inizialmente le partite verranno giocate in stadi vuoti.

“Era l’unica possibilità. Non c’è motivo di lamentarsi. Ma abbiamo molto bisogno dei nostri fan. Chiunque sia stato al Westfalenstadion sa quali poteri i tifosi possono scatenare su di noi.

“Il virus ha scombussolato la nostra vita. Il mondo intero è stato e continuerà a essere modificato. Non dobbiamo diventare negligenti ora. Dobbiamo ascoltare le istruzioni politiche e il parere dei virologi in modo responsabile“.

Nel frattempo, il nazionale tedesco si è messo a caccia del Bayern Monaco in vetta alla classifica.

“Siamo quattro punti dietro di loro e dobbiamo ancora giocarci contro. Voglio vincere il campionato quest’anno e la possibilità è ancora lì, nonostante tutti i problemi“, ha detto.

Dopo l’atteso derby con lo Schalke di questo pomeriggio, la squadra di Lucien Favre affronterà il Wolfsburg lontano da casa, prima di confrontarsi proprio contro il Bayern nella ventottesima giornata nella Ruhr Valley.

“Possiamo metterli sotto pressione vincendo lo scontro diretto”, ha sottolineato.

Reus si trova ad affrontare una lotta contro il tempo per rientrare in forma dopo un grave problema muscolare che lo aveva colpito a febbraio.

