Nel match della ripartenza della Bundesliga, Erling Haaland del Borussia Dortumund ha segnato il primo gol del dopo Covid-19. L’esultanza è davvero particolare

C’era molta attesa da parte di tutti gli sportivi per la ripresa della Bundesliga, primo campionato di calcio, tra i principali europei, a ripartire dopo l’emergenza Covid-19. In campo oggi, dalle ore 16, il sentitissimo derby della Ruhr, in un Signal Iduna Park di Dortmund ovviamente vuoto, tra il Borussia e lo Schalke 04. A sbloccare la gara al 29′ è il solito baby-prodigio norvegese Erling Haaland, che segna un gol già storico: il primo del dopo Coronavirus. L’esultanza, come prevedibile, è figlia dei tempi: Halaand festeggia da solo, con i compagni di squadra ben distanti. Ecco il video.

