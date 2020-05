Addio a Lorenzo Spina, simbolo degli antagonisti di Bari: aveva 54 anni. Musicista e artigiano, era sempre in prima linea per la rivolta sociale

Se ne è andato all’età di 54 anni Lorenzo Spina, una vera istituzione nel contesto barese. Musicista della sfera punk, artigiano di professione, sempre in prima linea per la rivolta sociale, era stato uno dei protagonisti del movimento degli antagonisti di Bari. Dalla scena musicale degli anni ’80 e ’90 fino alle occupazione dell’ex Sim (Fucine meridionali) e di Villa Roth. Un vero punto di riferimento a Bari e in tutta la Puglia.

Sempre presente nelle manifestazioni di piazza con l’immancabile cane Red al fianco, aveva preso parte a tutte le assemblee politiche e alle manifestazioni sociali sul territorio. Sempre al suo fianco anche il tamburello, per coltivare l’irrefrenabile passione per la musica.

Addio a Lorenzo Spina, simbolo degli antagonisti di Bari: aveva 54 anni

Il ricordo commosso su Facebook dell’artista Rosapaeda ha fatto il giro dei social:

“Mi ha accompagnata con i suoi tamburi a cornice e tamburelli dal 2000 in poi. Insieme abbiamo girato l’Europa nei più importanti festival di world music, abbiamo lavorato in studio per i cd, fatto lunghi viaggi. Abbiamo condiviso palchi e camerini con artisti come Lou Reed,Goran Bregovic, Natasha Atlas …. ma Lorenzo non ha mai menato vanto con nessuno una volta tornato a casa“.

A questo saluto si è voluto accodare anche Francesco Occhiofino, “Il Reverendo” della scena rap, che lo ha voluto omaggiare con un pensiero agli anni passati insieme: “Un novello capitan Uncino, sulla spalla un topo al posto del pappagallo ma con l’identica aria da pirata dei sette mari. Anche perchè senza animali al fianco non saresti un vero punk“.

