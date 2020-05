Se vuoi integrare l’account Whatsapp business con la pagina Facebook dell’azienda, è semplicissimo, bastano pochi passaggi e i due account saranno collegati.

La versione business di Whatsapp è stata lanciata nel 2018 dal colosso della messaggistica. Questa nuova versione, come riporta Mobile World, da la possibilità, a chiunque ne necessiti, di avere un contatto immediato e diretto con il pubblico interessato ai prodotti. Whatsapp business, così come la sua versione tradizionale, è un’app gratuita ed è stata pensata appositamente per i proprietari di piccole aziende.

Con questa nuova versione, è possibile mostrare prodotti e servizi, comunicare con estrema facilità con i clienti. Tutto ciò è possibile grazie a intelligenti sistemi di automazione, che permettono, in poco tempo, di ordinare e rispondere in maniera rapida ai messaggi.

Oggi possiamo collegare il nostro account business con la pagina Facebook dell’azienda, vediamo come.

Leggi anche >>> WhatsApp, come leggere i messaggi eliminati: il metodo gratuito

Whatsapp business: è possibile collegarlo alla pagina Facebook aziendale

Quali sono i vantaggi di collegare l’account business di Whatsapp alla pagina Facebook dell’azienda? Uno dei grandi vantaggi è quello di poter collegare le pubblicità su Facebook direttamente con la pagina Whatsapp. Gli altri grandi vantaggi di questo collegamento, come riporta Mobile World, è quello di poter aggiungere importanti informazioni come gli orari di apertura, l’indirizzo fisico, oppure il sito web.

Insomma, i vantaggi nel collegare i due account sono molteplici. Ora ci basta andare a vedere come poter usufruire di questi vantaggi, collegando gli account. Per farlo è molto semplice. In primo luogo bisogna scaricare le versioni aggiornate di entrambe le applicazioni. Entriamo a questo punto su Whatsapp business e accediamo alle “impostazioni”, da qui basterà entrare in “Account collegati”.

Come abbiamo visto, i passaggi sono semplici e veloci, ma, allo stesso tempo, i vantaggi nel collegare i due account sono davvero superlativi.

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp, arriva l’assistenza Tim: come funziona il servizio clienti

F.A.