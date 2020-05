3 mesi Premium gratis di Spotify e scopri chi sta ascoltando la tua stessa canzone. Ecco come

L’artista Kyle McDonald nel 2014 ha creato il progetto #ListeningTogether (in ascolto insieme). Su Spotify, in maniera anonima e nel totale rispetto della privacy della community amante della musica, è possibile sapere chi, nello stesso momento, sta ascoltando la tua stessa canzone.

E’ attualmente possibile farlo con canzoni inglesi, ma la piattaforma di musica digitale, promette di innovare e migliorare il progetto quanto prima. L’obiettivo è quello di rendere tutti gli utenti uniti, ma distanti.

Spotify, 3 mesi premium gratis

Per accaparrarsi tanti nuovi utenti, Spotify mette in campo una strategia di mercato sensazionalistica. 3 mesi di Spotify Premium gratis fino al 30 giugno. A quel punto si applicherà la tariffa, se viene richiesto, per continuare ad ascoltare musica senza pubblicità. I primi quattro mesi dell’anno sono stati un successone per Spotify, che si conferma la piattaforma principale per lo streaming di musica e podcast ed arriva ad aumentare il numero dei suoi utenti mensili.

Un vero e proprio boom di iscritti per l’azienda svedese, che a fine aprile si trova con ben 286 milioni di iscritti, di cui 130 milioni di utenti premium, ossia di coloro che pagano un mini abbonamento per non ascoltare le pubblicità. Secondo i dati riportati dall’azienda svedese, il 2020 per ora è stato un vero e proprio successono. Infatti i dati dell’ultimo trimestre 2019 riportavano la bellezza di 271 milioni di iscritti con ben 124 milioni di utenti premium. Spotify pensava di aver raggiunto l’apice del suo successo ed invece questo 2020 ha visto una crescita esponenziale dei numeri.