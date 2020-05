Matteo Salvini organizza sui social la protesta contro il governo: il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, la Lega scenderà in piazza a Roma

Dopo l’approvazione del ‘Decreto rilancio‘ da parte del Consiglio dei Ministri, in attesa che le misure di aiuti economici vengano effettivamente erogati, non si placano le polemiche da parte dell’opposizione. E così, dopo gli scontri in Parlamento, nelle trasmissioni televisive e sui social, i maggiori rappresentanti del centro-destra pensano alla mobilitazione popolare. Già Fratelli d’Italia aveva preannunciato una protesta, ma poco fa Matteo Salvini, sulla sua pagina Facebook, ha dato l’annuncio. Il 2 giugno, in occasione delle celebrazioni della festa della Repubblica, ci sarà una manifestazione di piazza a Roma. “Come richiesto da tantissimi di voi, eccoci pronti: tutti insieme il 2 giugno a Roma, rispettando le regole, per aiutare l’Italia e gli Italiani. #orgoglioItaliano” il messaggio social del leader della Lega.

Matteo Salvini e la Lega contro il Governo: manifestazione in piazza il 2 giugno a Roma

Mentre gli italiani tentano pian piano di ripartire dopo l’emergenza Covid-19, con misure di sicurezza molto stringenti e con aiuti economici che tardano ad arrivare, Matteo Salvini e la Lega tornano all’attacco. Probabile che alla manifestazione, che il ‘Carroccio’ sta organizzando a Roma il 2 giugno, possano partecipare anche altri esponenti di spicco del centro-destra, Giorgia Meloni in primis. La protesta dovrebbe avvenire in Piazza del Popolo, invitando i manifestanti a rispettare le norme di sicurezza come l’uso della mascherina e la distanza tra le persone. Ma, secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero‘, Fratelli d’Italia starebbe organizzando dei flash mob in tutte le principali piazze italiane.

