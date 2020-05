La Banca d’Italia ha compiuto delle stime riguardo ai movimenti del Pil Italiano per questo ed il prossimo anno: la situazione

La Banca d’Italia ha stilato una previsione su quello che sarà l’impatto del coronavirus sull’economia italiana. Il Pil italiano scenderà del 9% quest’anno per poi rimbalzare del 4,8% nel 2021. A fare la differenza, in negativo, sarà in particolare il crollo della domanda interna causata dalle restrizioni di questi mesi. Questo fattore avrà un’incisività, però, nel breve periodo mentre le ripercussioni sulla domanda estera avranno effetti più persistenti che rallenteranno il ritorno dell’attività produttiva su livelli pre crisi.

La premessa delle previsioni di Bankitalia è che sono comunque fatte in ottica di una ripresa senza particolari complicanze e gli effetti della pandemia sull’economia andranno studiati anche nei prossimi mesi. I risvolti potrebbero anche essere peggiori rispetto ai risultati attuali. In tal caso si stima ci possano essere riduzioni del Pil nell’anno in corso di circa l’1,5% e nel 2021 una ripresa ben più graduale.

Pil Italiano, i cambiamenti in vista del 2021

I consumi per quest’anno dovrebbero vedere un calo dell‘8,8% per una risalita del 4,6% nel 2021.

Gli investimenti caleranno del 12,4% quest’anno e successivamente ricevere una piccola risalita rispetto alla perdita del 3,2%.

Le esportazioni di beni e servizi vedranno cali del 15,4% nel 2020, per poi risalite del ben 8%. Stessa cosa per le importazioni che, però, per ora perderanno il 17,3% del Pil.

L’inflazione al consumo sarà colpita dal calo del prezzo del petrolio. Dovrebbe esserci una riduzione dello 0,1% nella media del 2020 e restare invariata nell’anno successivo.

L’occupazione quest’anno avrà perdite per il 9,8%, per il 2021 ci sarà un recupero della metà. Il numero di occupati si ridurrà per il 3,8% nel 2020 per poi crescere del 2,7% nel 2021 con l’esteso ricorso alla Cassa integrazione guadagni.

