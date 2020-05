Colpo della guardia di Finanza a Napoli, dove sono stati sequestrati ben 6mila tra mascherine e gel igienizzanti non a norma.

La guardia di Finanza continua ad impegnarsi nei sequestri di mascherine e gel igienizzanti non a norma. Stavolta le fiamme gialle hanno colpito nel napoletano, sequestrando ben seimila pezzi tra gel igienizzanti e mascherine non autorizzate dalle norme sanitarie. Infatti proprio le mascherine FFP2 e FFP3 venivano prodotte senza alcuna autorizzazione sanitaria.

A guidare l’operazione, ci ha pensato il Comando provinciale della Guardia di finanza di Napoli. Infatti le autorità hanno sequestrato diverse centinaia di unità nel corso di diversi interventi nel capoluogo campano. Ma non solo, infatti, i finanzieri nelle operazioni sono riusciti ad arrestare un pusher. Infatti tale pusher percepiva il reddito di cittadinanza senza averne il diritto.

Napoli, sequestrate oltre 6mila mascherine tra Torre Annunziata e Gragnano

I finanzieri hanno effettuato tali sequestri tra Gragnano e Poggiomarino, in provincia di Napoli. Durante l’operazione, le fiamme gialle hanno scoperto che le mascherine vendute non rispettavano le norme di sicurezza. Inoltre, sempre le mascherine sequestrate, non avevano alcuna autorizzazione sanitaria e con false indicazioni e attestazioni di conformità.

I dispositivi venduti, infatti riportavano anche una falsa attestazione CE, eludendo così le norme imposte dall’Unione Europea. Il titolare della società che le aveva importate è stato così denunciato per frode in commercio e contraffazione.

Inoltre durante le operazioni di sequestro, le fiamme gialle hanno preso in arresto uno spacciatore residente a Scafati, in provincia di Salerno. Durante le perquisizioni, infatti, i finanzieri hanno ritrovato ben 30mila euro in contanti nascosti in libri di favole per bambini. L’uomo era stato precedentemente sopreso con 20 grammi di marijuana nella propria auto, pronto a rivenderla ai consumatori. Inoltre da più di un anno, percepiva il reddito di cittadinanza senza averne il diritto.

L.P.

