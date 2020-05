Muore all’età di 84 anni l’imprenditore Tino Sana, divenuto famoso nel mondo per i suoi arredi in legno

All’età di 84 anni è morto, per cause naturali, l’imprenditore Tino Sana. Il bergamasco, dal nulla, è diventato un imprenditore di successo grazie agli arredi in legno. Per la sua Alemanno di San Bartolomeo era una vera e propria istituzione. Proprio per questo sono arrivati prontamente messaggi di cordoglio da più parti, tra cui la comunità del posto ed il sindaco. Quest’ultimo scrive: “Tino ha dato lustro al nostro paese portando il nome di Almenno San Bartolomeo in tutto il mondo. Era un uomo generoso e sensibile che ha aiutato molte famiglie in difficoltà. Per tale motivo, ma non solo, rimarrà per sempre nella storia della comunità almennese e di Bergamo”.

Tino Sana, un imprenditore di successo venuto dal nulla

Fin da piccolo, in un percorso familiare per niente facile, Tino ha sempre mostrato molta passione per gli arredi in legno. Nel 1965 fonda quindi l’azienda di lavorazione artigianale. Col tempo si afferma nel panorama nazionale e internazionale come uno dei perni principali. Nel 1987 poi decide di fondare il Museo del Falegname dove sono raccolti cimeli e testimonianze dell’arte del legno. Nel 2000 il museo viene spostato di fianco alla fabbrica.

Per i 50 anni di attività dell’azienda, nel 2006, decide di ospitare all’interno della propria realtà la nuova sede della Scuola del Legno e delle Tecnologie dove si forniscono corsi avanzati a chi vuole diventare maestro del legno.

