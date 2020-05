Allarme bomba al Pirellone di Milano: evacuato il palazzo sede della Regione Lombardia. In realtà si è trattato soltanto di barattoli di marmellata

Nel pomeriggio di venerdì 15 maggio è scattato un allarme bomba al Pirellone di Milano. Il palazzo, sede della Regione Lombardia, è stato subito evacuato e sul posto sono giunti gli artificieri e la polizia con i cani. Ancora non è chiaro chi lo abbia fatto scattare, ma le persone all’interno della struttura sono state fatte evacuare. Dalla prime indiscrezioni sembrerebbe una chiamata a scopo intimidatorio, ma per saperne di più bisognerà attendere le verifiche in corso all’interno del grattacielo. Non è proprio un bel momento per la Lombardia, duramente colpita dal Coronavirus.

Allarme bomba al Pirellone: palazzo evacuato, ma erano solo barattoli di marmellata

Sono stati istanti di paura al Pirellone di Milano, ma l’allarme bombe lanciato nel pomeriggio si è rivelato in realtà falso. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia e gli artificieri, allertati dai tecnici addetti alla sanificazione che stavano lavorando nel palazzo di Via Filzi, che hanno rinvenuto dei barattoli sospetti in un armadietto di un lavoratore dipendente. Dopodiché gli operatori hanno chiamato il commissario Garibaldi Venezia, ma al termine degli accertamenti si è scoperto che in realtà nei barattoli c’era soltanto della marmellata.

