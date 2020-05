Italiani bloccati in Messico per il coronavirus e non solo. Quando finalmente ci sono stati dei voli, le compagnie si sono poi rifiutate di ospitare anche i diversi cani bloccando l’intero gruppo.

Bloccati a Cancun, in Messico, da due mesi. Praticamente quasi da inizio lockdown a oggi. E’ questo il destino di circa 200 italiani tutt’ora confinati nel continente americano. E il fato si è anche accanito contro i connazionali.

Perché quando poi ci sono stati finalmente dei voli a disposizioni in questo periodo di chiusura quasi totale, è subentrato un altro aspetto a bloccare tutto: i loro cani non potevano viaggiare a bordo. Un problema che ha finito con l’inibire l’intero gruppo nostrano.

Italiani bloccati in Messico

Le agenzie che potevano riportarli nel Bel Paese, infatti, hanno rifiutato di ospitare anche i loro cagnolini per motivi di sicurezza. Nonostante i cani fossero da anni e anni di proprietà dei viaggiatori e non presi lì in Messico. Cagnolini, tra l’altro, che hanno anche figliato durante il lungo soggiorno centroamericano.

Un caso, questo, che inizia ad avere anche una ribalta internazionale. Patrizia Prestipino, deputata del Pd e particolarmente sensibile con gli amici a quattro zampe, ha infatti depositato un’interrogazione alla Farnesina per risolvere la vicenda. La politica ha inoltre richiesto a Salvatore Margiotta, sottosegretario ai trasporti, di fare da mediatore con le compagnie ‘Blu panorama’ e ‘Neos’ coinvolte nella vicenda.

“E’ inaccettabile, non si può chiedere al padrone di separarsi dal suo animale. E’ come chiedere di lasciare a casa un famigliare. Sono pronta a incantenarmi per risolvere questa questione. Gli animali oggi fanno parte a tutti gli effetti dei nostri nuclei familiari”, ha tuonato la Prestipino.