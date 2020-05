Fase 2 Roma, le misure per riaprire: servirà il personal shopper. Le nuove figure gestiranno l’afflusso all’interno dei negozi per evitare affollamenti

La Fase 2 entra nel vivo. Il Governo dopo aver dettato le linee guida con l’ultimo decreto (la bozza viene discussa proprio in mattinata), incontrerà i governatori delle varie Regioni per mettere a punto le ultime misure. Distanziamento sociale di 2 metri all’interno dei ristoranti e bar (4 mq di spazio ciascuno), uso di maschere e guanti, gestione dell’afflusso e sanificazione costante. Il protocollo estremamente rigido dovrà essere applicato in tutte le città per far fronte alla famosa ripresa in sicurezza. Anche il Lazio è pronto a dare il via libera per il 18 maggio con una ripresa quasi totale delle attività. Zingaretti, coadiuvato dall’assessorato allo Sviluppo economico e da Lazio Sicuro, nella figura del vice presidente Daniele Leodori, ha delineato la strada da seguire.

Misurazione della temperatura per tutti i dipendenti al momento dell’ingresso, Dpi sempre indosso e massima attenzione agli ambienti dei locali. I condizionatori dovranno essere spenti se sono disponibili finestre e spazi aperti. Per chi non può farne a meno occorrerà seguire una procedura speciale di sanificazione dei filtri.

Fase 2 Roma, le misure per riaprire: servirà il personal shopper

Arriva poi la figura del personal shopper, ovvero del consulente per gli acquisti. Il suo ruolo sarà però particolare e finalizzato alla messa in sicurezza dei negozi. Dovranno gestire l’afflusso dei clienti per evitare di creare affollamenti all’interno, facendo rispettare distanze e l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Saranno consigliati anche per i ristornati e per i bar, come gestori del “traffico” all’ingresso.

Nei locali di ristorazione permane l’obbligo di separazione tra i tavoli con almeno 4 mq per ogni cliente e 2 metri di distanza minima. Qualora fossero introdotte delle barriere in plexiglas, andranno pulite all’arrivo di ogni nuova persona. Saranno preferibili i tovaglioli, le tovaglie e i cestini per il pane “monouso”, così come il pagamento elettronico al tavolo. Inutile sottolineare l’obbligatorietà della prenotazione anticipata.

