Fase 2, a giugno via agli spostamenti tra Regioni: la bozza del decreto. Il Governo ha intenzione di riaprire la mobilità in tutto il Paese a partire dal 3 giugno

La Fase 2 entra nel vivo e l’Italia si prepara per la vera e propria ripartenza. Il lockdown è alle spalle e nonostante dei picchi ancora alti di contagio al Nord (soprattutto Lombardia) è il momento di guardare avanti. Il Governo sta predisponendo il nuovo decreto legge per il definitivo via libera. Proprio in queste ore, secondo quando si apprende dal sito Open.online, la bozza del provvedimento viene discussa nel Consiglio dei Ministri. Si tratta il tema degli spostamenti interregionali, ultimo vero passo verso il ritorno alla normalità. Una fitta discussione tra l’esecutivo e alcune Regioni, hanno portato ad un iniziale compromesso. Dal 3 giugno sarà infatti possibile tornare a spostarsi su tutto il territorio nazionale senza limitazioni.

Come si legge dalla bozza gli spostamenti saranno “in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, in base al rischio epidemiologico”. Quindi se i governatori locali saranno d’accordo, via alle autocertificazioni e ai chiari motivi di urgenza per la mobilità. Fino al 2 giugno però, permane il divieto di “trasferimenti e spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati in regioni diverse“. Stop assoluto di mobilità dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla misura della quarantena “fino all’accertamento della guarigione“. Questo rimarrà tale anche il prossimo mese, con i 14 giorni confermati.

Dal 18 maggio è inoltre possibile recarsi nelle seconde case ma solo se all’interno della propria Regione. Tutte le attività commerciali riapriranno con le giuste misure di sicurezza e con turni orari specifici. Per le palestre e le piscine bisognerà attendere il 25 maggio.

Nel frattempo alcune Regioni, come Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, vorrebbero anticipare lo spostamento al di fuori del proprio territorio già dalla fine del mese di maggio, per non penalizzare la ripresa economica.

