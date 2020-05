Importanti novità per l’esame di maturità 2020: ecco le misure di sicurezza anti Covid-19 da tenere a scuola durante il colloquio orale

Quello dell’estate del 2020 sarà un esame di maturità davvero particolare per molti studenti italiani. A causa dell’emergenza del Covid-19 le scuola sono state chiuse ad inizio marzo e le lezioni in aula sono state sospese fino alla fine dell’anno. Si tornerà tra i banchi solo a settembre, ma nel frattempo il 17 giugno i candidati all’ottenimento del diploma dovranno presentarsi per la maturità, che eccezionalmente verrà svolto esclusivamente in forma orale. Da settimane si attendevano le linee guida da parte del Comitato tecnico scientifico, che sono arrivate oggi grazie alla convenzione stipulata con il Ministero dell’Istruzione e la Croce Rossa. La novità più importante è che il candidato e i professori dovranno essere a due metri di distanza, tutti rigorosamente muniti di mascherina.

Esame di maturità 2020, le norme anti Covid-19: ecco il protocollo per il colloquio

Per evitare assembramenti, gli studenti dovranno recarsi a scuola soltanto 15 minuti prima dell’orario di convocazione. Le aule dovranno essere sanificate ogni giorno e dovrà essere garantito il ricambio costante dell’aria nei locali. Sarà obbligatorio l’uso delle mascherine ma non dei guanti, dovranno essere collocati agli ingressi dei dispencer con prodotti igienizzanti per le mani. Non è previsto, invece, il controllo della temperatura corporea, ma ogni candidato dovrà autocertificare di non avere sintomi o febbre superiore ai 37,5°, nemmeno nei tre giorni precedenti la prova. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.

