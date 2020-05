L’esperimento giapponese punta a mostrare come il Covid-19 può diffondersi in luoghi d’assembramento come i ristoranti a buffet.

Covid-19: come riporta la Cnn, il video-esperimento giapponese simula una classica situazione di un ristorante a buffet dove, con un solo contagiato, il virus può circolare incredibilmente. Il video, come riporta la fonte, è stato condotto da esperti del settore della salute insieme alla radiodiffusione pubblica NHK.

Le incredibili immagini riportate da quest’esperimento, fanno vedere come germi e virus, come può essere per l’appunto il nuovo Coronavirus, possano tranquillamente circolare in situazioni come questa. Nella ricostruzione, il video mette in mostra 10 persone, di cui una infetta. La sostanza che si vede illuminata sulle mani della persona rappresenta la quantità di germi derivati da tosse o starnuti.

Covid-19, ristoranti: l’esperimento giapponese mostra quanto può diffondersi

Come riporta Cnn, quest’esperimento mette in luce la facilità di diffusione del virus, con la presenza di un solo infetto su dieci. Le persone nel video-esperimento, postato su Youtube da Now This News, partecipano liberamente al buffet. Nella parte finale del video, si può notare come la sostanza che rappresenta i germi, si sia diffusa dappertutto, anche sui volti di alcuni partecipanti.

A prender parola sulla questione, è intervenuto, come riporta Cnn, anche John Nicholls, professore di patologia presso l’Università di Hong Kong. Il docente ha affermato come il virus può dimostrare un’incredibile rapidità di diffusione, soprattutto in casi in cui gli individui non si sottopongono a “lavaggio delle mani”. L’igiene delle mani – le parole dell’esperto sono una conferma – è quanto mai fondamentale.

Allo stesso tempo, come leggiamo dalla fonte, l’esperto ha sottolineato come questa situazione sia “artificiale”: la quantità d germi nelle mai della persona nell’esperimento era molto elevata. Questo tipo di esperimento, suggerisce Kentaro Iwata, altro specialista, ha descritto la diffusione del virus “per contatto” e quindi non può essere la prova, ad esempio, di quanto è avvenuto nella nave da crociera Diamond Princess. Ad ogni modo, fanno sapere gli esperti, questo esperimento si è dimostrato un buon modo per ribadire l’importanza di lavare spesso le mani.

