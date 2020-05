Continua ad evolversi la pandemia da Coronavirus nel mondo. In Brasile boom di casi, con oltre 14mila casi nelle ultime 24 ore.

Non si ferma l’epidemia da Coronavirus. Infatti, nonostante ci siano alcuni paesi come l’Italia che provano timidamente a ripartire, arriva un nuovo focolaio in sud America. Infatti in Brasile continuano a crescere i casi. Due giorni fa furono ben 11mila i nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Mentre invece nella giornata di ieri ci sono stati ben 14mila contagi. Un boom improvviso ed inaspettato per il paese brasiliano, che adesso conta oltre 200mila casi.

Ma nonostante il boom improvviso di casi il presidente Bolsonaro si scaglia contro il lockdown. Infatti per il numero uno brasiliano, punta il dito contro alla misura di sicurezza presa per contenere il virus, affermando come il lockdown sia il primo passo verso il fallimento. Le parole di Bolsonaro, inoltre, sono arrivate subito dopo il record di contagi creando sgomento nel paese.

Coronavirus nel mondo: altri 1.754 morti negli Stati Uniti

Ma il Brasile non è l’unico paese colpito duramente dal Covid-19. Infatti continua a soffrire la pandemia gli Stati Uniti. La potenza economica mondiale sta lentamente crollando sotto i colpi del virus, con i cittadini americani che hanno puntato il dito contro Trump e la sua gestione della crisi sanitaria.

Infatti nonostante i proclami di ripartenza, nella giornata di ieri altre 1.754 persone sono morte a causa del Coronavirus. Le notizie incoraggianti però arrivando dalla sanità statunitense. Infatti la cura al plasma sta dando risultati incoraggianti. Ben 25 pazienti, in gravissime condizioni, sono stati trattati con la cura al plasma e solamente uno di questi è morto. Adesso i casi di contagio accertati negli Usa sono oltre 4 milioni, con ben 85.884 decessi.

Ma Brasile e Stati Uniti non sono gli unici due paesi che hanno subito un’impennata di casi. Infatti nelle ultime ore, l’epidemia sembra diffondersi anche in Cile. A Santiago, capitale cilena, solamente oggi è scattato il lockdown, con i bollettini che riportano dai 300 ai 350 contagi giornalieri.

L.P.

