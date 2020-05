Coronavirus, un’eventuale positività sul posto di lavoro non è di responsabilità dell’azienda: lo chiarisce l’Inail. A meno che non ci siano oggettive colpe per negligenza o altro, il datore di lavoro non può essere citato in giudizio.

Sei vai in ufficio e ti ammali di Covid-19, la responsabilità non è dell’azienda. E’ questo il verdetto emanato in giornata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. A meno che non ci siano delle oggettive responsabilità dell’attività, questa non può essere citata a giudizio per delle colpe.

Coronavirus, l’Inail e la responsabilità delle aziende sui posti di lavoro

Contrarre un’infezione da coronavirus sul posto di lavoro, pertanto, non collega delle responsabilità civili e penali all’impresa. L’Inail lo ha precisato in relazione all’allarme lanciato da Confindustria che aveva poi scaturito un dibattito che esigeva risposte concrete.

Del resto si tratta di un’indicazione fondamentale in vista della riapertura quasi totale da lunedì. Saranno tantissimi, infatti, i professionisti che dalla prossima settimana torneranno presso magazzini, saloni o alle proprie scrivanie.

Ma ora è confermato: il datore di lavoro non risponderà penalmente e civilmente ad eventuali positività avvenute sul posto di lavoro. Questo potrebbe succedere solo nel caso in cui venisse accertata una responsabilità per colpa o per dolo.

Ad esempio nel caso in cui non venissero fatte le sanificazioni ora obbligatorio o nel caso in cui il responsabile obbligasse tutti a lavorare senza il distanziamento sociale. Ma se tutto verrà rispettato, non avrà alcuna responsabilità. Anche per questo, lì dove è possibile, è fortemente consigliato di continuare a lavorare in modalità smart-working.

