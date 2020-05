Percentuale allarmante quella sui guariti da Coronavirus potrebbero rimanere malati cronici

Maurizio Viecca, primario di cardiologia dell’ospedale Sacco di Milano, ha rilasciato un’interessante intervista a Il Fatto Quotidiano. Nel suo ospedale, infatti, molte persone sono state dimesse e poi rientrate in ospedale dopo un mese con embolie, flebiti e vasculiti.

Dopo aver condotto uno studio autoptico su circa 30 persone decedute dopo aver contratto il Covid-19, “sono stati osservati trombi di fibrina di piccoli vasi arteriosi in 33 pazienti, metà dei quali con coinvolgimento dei tessuti e associati ad alti livelli di D-dimero nel sangue”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Fase 2 Roma, le misure per riaprire: servirà il personal shopper

Coronavirus recidivo, 9 pazienti guariti in Italia tornano positivi

Finora ne avevamo sentito parlare dall’altra parte del mondo, laddove il Covid-19 è arrivato per primo, ma ora sembra essere accaduto anche in Italia. In Lombardia, in questi giorni, si stanno registrando casi di pazienti guariti dal Coronavirus, che a distanza di qualche settimana sono tornati ad essere positivi.

Alcuni di loro, addirittura, sono dovuti tornare in ospedale a causa di un riacutizzarsi della polmonite, mentre alcuni, per fortuna, si sono riammalati soltanto in forma lieve. Secondo quanto riferito dalle Aziende socio sanitarie di Lodi e Cremona, in queste due province (le prime ad essere colpite duramente a fine febbraio) sono stati segnalati 9 casi di malattie recidive.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24