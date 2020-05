De Luca annuncia: la Campania ripartirà da giovedì 21 maggio. Mentre l’Italia ripartirà dal prossimo lunedì, la regione si prenderà ancora qualche giorno. Di seguito le dichiarazioni.

La Campania ripartirà effettivamente giovedì 21 e non lunedì 18 maggio. Ad annunciarlo poco fa in diretta sui propri canali social è stato direttamente Vincenzo De Luca, presidente della Regione.

“Se riaprissimo lunedì, il 70% delle attività non potrebbe farlo. Non ci sarebbe nemmeno il tempo per le sanificazioni dei locali. Quindi ritengo opportuni riprenderci del tempo per poi ripartire effettivamente”, ha riferito il governatore campano.

Meglio qualche giorno in più dunque, e delle deroghe ad hoc magari, per ricominciare nel miglior modo possibile e senza scivoloni: “Vogliamo aprire tutto, ma per farlo dobbiamo approvare delle misure diverse sotto alcuni aspetti e meno restrittive”, ha riferito il politico.

Per quanto riguarda i ristoranti e pizzerie in particolare, le Istituzioni locali sono già a lavoro per riorganizzare il tutto nel modo più sicuro possibile: “Vogliamo la distanza di un metro tra le persone, pertanto stiamo elaborando un protocollo di sicurezza con con pannelli protettivi tra un tavolo ed un altro”.

E da lì De Luca non perde occasione per lanciare una frecciata chiara a chi è pronto ad approfittarne: “Dai produttori di plexiglass siamo arrivati alla vergognosa cifra di 300 euro per metro quadro, manderemo la guardia di finanza”, tuona il presidente.

Ok a barbieri, parrucchieri e centri estetici nel frattempo. Mentre per quanto riguarda le attività commerciali, “possono aprire tutte tranquillamente con orari dalle 07.00 alle 23.00. Possibile apertura anche nei giorni festivi o quando si vuole. E’ doveroso riavviare l’attività economica territoriale”, evidenzia De Luca.

