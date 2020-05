Briatore, la dura critica al Decreto Rilancio: “Solo elemosine dal Governo”. Il noto imprenditore se la prende con le misure volute da Conte per la ripartenza economica

A Flavio Briatore proprio non è andato giù il nuovo Decreto Rilancio progettato dal Governo e annunciato dal premier Conte nella conferenza stampa dell’altro ieri. Il manager ha definito questa “pioggia di miliardi” come di difficile attuazione e inadeguata a far rialzare l’Italia in questo momento. Una dura critica affidata ad un video su Instagram che ha ricevuto moltissimi commenti. Un’analisi precisa delle decisioni prese e delle problematiche che gli imprenditori dovranno affrontare in questa rinomata Fase 2. Briatore ha definito letteralmente i nuovi provvedimenti come “Chiacchiere ed elemosine elargite da persone che cercano di sopravvivere grazie all’emergenza Covid-19, figure incompetenti e totalmente inadeguate!“.

Flavio Briatore non crede che questi soldi saranno veramente necessari a far rimettere in moto il Paese, visto che non finiranno alle imprese. Il vero motore non ha le risorse per riaccendersi e con decisioni troppo restrittive si rischia di far chiudere moltissime attività. Da manager e grande esperto finanziario, Briatore va oltre e propone le sue soluzioni. Giusto rispettare le distanze e i dispositivi di sicurezza individuale, ma non con misure cervellotiche (tipo i 4 metri all’interno dei ristoranti). L’imprenditore piemontese sottolinea anche il problema del turismo, con tutti gli Stati europei che riapriranno dal 15 giugno ad eccezione proprio di Italia e Spagna. Il virus passerà, ma la ripresa economica fatta così non poterà nessun risultato.

