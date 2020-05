Anche Apple, così come Android, è solito tracciare i nostri dati al fine di inviarci pubblicità specifiche in base alle nostre ricerche. Vediamo insieme come disabilitare il tracciamento.

Anche il sistema operativo iOS, specifico del marchio Apple, è solito registrare i nostri dati, cosicché, ogni qual volta visitiamo un sito di nostro interesse, il sistema operativo registra la nostra ricerca e ci invia pubblicità ad hoc. Come riporta Libero Tecnologia, però, c’è la possibilità di disabilitare questa opzione, limitando il tracciamento dei nostri dati. Le noiose pubblicità non saranno più un problema.

Proprio come fa Google con Android, anche iOS possiede una piattaforma di advertising in grado di raccogliere i dati degli utenti e, successivamente, di raggrupparli in gruppi di utenti ai quali invierà poi le pubblicità.

Leggi anche >>> Whatsapp business: come collegarlo all’account Facebook

Apple: limitare il tracciamento dei dati, come fare

Come leggiamo da Libero Tecnologia, è possibile limitare il tracciamento dei nostri dati, in modo tale da poter bloccare l’arrivo di noiose pubblicità. La prima cosa da fare, in tal senso, è accedere alle impostazioni dello smartphone. Da qui si accede alla voce Privacy e poi alla voce Localizzazione. Qui, alla voce Servizi di Localizzazione, si può deselezionare “Apple Ad da posizione”. Come riporta Libero, in questo modo si possono bloccare tutte le pubblicità che si basano sulla localizzazione dello smartphone.

Come leggiamo dalla fonte, è possibile poi bloccare del tutto le pubblicità personalizzate di Apple. Accedendo sempre alle impostazioni dello smartphone, nella sezione Privacy e poi Pubblicità, possiamo selezionare “Limita raccolta dati”. Non è tutto. Ogni utente Apple detiene un ID pubblicitario, che può essere, di volta in volta, ripristinato da zero. Per farlo è molto semplice: seguendo gli stessi passaggi, ovvero Impostazioni, Privacy, Pubblicità, si potrà scegliere “Ripristina ID pubblicitario”.

Lo stesso procedimento, riporta Libero, può essere effettuato per bloccare il tracciamento da parte delle aziende. Sempre dalle Impostazioni, si potrà accedere a “Safari” e da qui selezionare “Impedisci monitoraggio tra siti web” e, se vogliamo, anche “Blocca il tracciamento cross-site”.

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp, come leggere i messaggi eliminati: il metodo gratuito

F.A.