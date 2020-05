Con un’app presente sul Google Play Store, sarà possibile recuperare tutti i messaggi eliminati dagli propri contatti su WhatsApp

L’app di messaggistica per eccellenza rimane WhatsApp. Milioni di persone in tutto il mondo si servono ogni giorno di questo indispensabile strumento per parlare con amici e parenti. Tra le tantissime funzioni che rendono il colosso di Mark Zuckerberg così funzionale, ce n’è una che viene spesso utilizzata per rimediare ai propri “errori”: la possibilità di eliminare i messaggi inviati.

Per far sì che questa mossa sia efficace, è necessario cancellare il messaggio prima che l’altro utente lo legga, altrimenti è tutto inutile. Molto spesso, chi si ritrova un messaggio eliminato dall’interlocutore, muore dalla voglia di sapere cosa c’era scritto. Ufficialmente, WhatsApp non dà la possibilità di fare ciò. Esiste però un metodo alternativo semplice ed efficace, applicabile scaricando un’app apposita sul Google Play Store.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, arriva l’assistenza Tim: come funziona il servizio clienti

WhatsApp, come leggere i messaggi eliminati

Esiste un trucchetto molto veloce che permettere di recuperare tutti i messaggi eliminati su WhatsApp. Per fare ciò, basterà scaricare Notification History, un applicazione disponibile gratuitamente sul Google Play Store che memorizza ogni notifica dello smartphone in entrata. Tra queste, ci sono anche quelle dell’app di messaggistica, che comprendono i contenuti di tutti i messaggi ricevuti (compresi quelli eliminati). In questo modo, sarà possibile leggere quei contenuti che l’interlocutore ha deciso di eliminare.

Al momento, questo è l’unico metodo funzionante che permette di leggere tutti i messaggi in entrata e in uscita. Il colosso di Mark Zuckerberg non ha rilasciato (e probabilmente mai lo farà) una funzione ufficiale per svolgere quest’azione, altrimenti perderebbe ogni senso eliminare un messaggio.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Whatsapp, arriva l’app per spiare gli altri in qualsiasi momento