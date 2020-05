Silvia Romano rompe il silenzio via Facebook. Nel pieno delle polemiche e a tre giorni dal suo ritorno in Italia, la volontaria milanese ha voluto postare un messaggio di pace e ringraziamenti.

Silvia Romano rompe il silenzio. A pochissimi giorni dal suo ritorno in Italia, tre precisamente, la volontaria milanese ha voluto esprimere un rapido pensiero attraverso il proprio profilo Facebook.

Un enorme ringraziamento da una parte, una richiesta di pace dall’altra. E’ questo il doppio messaggio che avanza la 24enne lombarda. “Sono felice perché ho ritrovato i miei cari ancora in piedi, grazie a Dio, nonostante il loro grande dolore”, riferisce la ragazza attualmente in quarantena preventiva.

Silvia Romano e il messaggio via Facebook

E felice perché “ho ritrovato voi, tutti voi, pronti ad abbracciarmi. Io ho sempre seguito il cuore e quello non tradirà mai”. Un grazie enorme per l’affetto mostrato al suo ritorno, per chi l’ha sempre sostenuta e per coloro che la difendono a spada tratta. Ma “vi chiedo di non arrabbiarvi per difendermi, il peggio per me è passato, godiamoci questo momento insieme”, riferisce la ragazza consapevole, dunque, delle polemiche in corso.

“Grazie, grazie, grazie a tutti gli amici e le amiche che mi sono stati vicini con il cuore in questo lungo tempo”, aggiunge Silvia. Ma c’è un pensiero anche per coloro che, pur non conoscendola personalmente, l’hanno sostenuta: “Grazie a chi non era un amico, ma un conoscente o uno sconosciuto e mi ha dedicato un pensiero”.

Potrebbe interessarti anche —–> “Bill Gates arrestato”, l’ennesima bufala che circola sul web

Un sostegno riesploso nelle ultime ore ma costantemente presente nell’ultimo anno e mezzo: “Un grazie tutti coloro che hanno supportato i miei genitori e mia sorella in modo così speciale e inaspettato: scoprire quanto affetto gli avete dimostrato per me è stato ed è solo motivo di gioia, sono stati forti anche grazie a voi e io sono immensamente grata per questo”.

Resterà per sempre impresso nella mente di tutti noi quel sorriso vivo mostrato al suo arrivo a Ciampino. Un momento che soprattutto la stessa Silvia mai dimenticherà: “Non vedevo l’ora di scendere da quell’aereo, per me contava solo riabbracciare le persone più importanti della mia vita, sentire il loro calore e dirgli quanto le amassi, nonostante il mio vestito”.