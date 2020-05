Serie A, Inter e Roma guidano la rivolta: troppi dubbi sul protocollo stilato dal Comitato tecnico scientifico. Così dal 18 nessuno in campo



Serie A, Inter e Roma hanno deciso, ma molte altre sono sulla stessa posizione. Se non cambierà qualcosa in fretta, dal 18 maggio non cominceranno ad allenarsi in gruppo, come invece prevede il protocollo del Comitato Tecnico Scientifico. Proprio questo è il nodo cruciale, le strettissime regole imposte a giocatori e staff che rendono la vita impossibile.

Una protesta nemmeno troppo silenziosa alla quale oggi si è unita anche la Roma. Come ha annunciato in anteprima ‘Il Tempo’ dalle parti di Trigoria nessuno è convinto che funzionerà. La clausura di fatto imposta dal Cts è mal vista. Ancora di più perché in caso di positività al Covid-19 da parte di un solo giocatore, tutti dovrebbero andare in quarantena e fermarsi.

Così oggi come riferisce il quotidiano romano c’è stato un lungo summit tra Fonseca, il suo staff e la squadfra. La decisione è una sola e non cambuierà: senza modifiche al protocollo, nessuno di loro è disposto lunedì ad affrontare gli allenamenti collettivi. Intanto continueranno le sedute singole e per il resto regna il caos più totale.

Perché la posizione di protesta della Roma in realtà è ampiamente condivisa anche da altri club. Nella lista dei contrari al Cts infatti troviamo l’Inter, come ha riferito ‘La Gazzetta dello Sport’. Ma anche Napoli, Atalanta, Sampdoria, Cagliari, Verona e Genoa.E altre nelle prossime ore potrebbero aggiungersi, perché la posizione critica sta ricompattando i club.

Serie A, la quarantena obbligatoria spevanta i presidenti e i giocatori



Il problema maggiore è la possibile quarantena obbligatoria per tutta la squadra in caso di contagiati. Lo ha evidenziato oggi anche l’Assocalciatori al termine di un incontro con i rappresentanti di Serie A. Al centro c’erano le modifiche apportate al protocollo Figc da parte del Cts. “L’esigenza sentita da tutti noi – è scritto nel comunicato finale – è quella di avere chiarezza sui futuri protocolli concretamente attuabili nelle settimane successive alla prima fase di ritiro. In caso di nuove positività esiste il concreto rischio di doversi fermare nuovamente non appena si potrà tornare in campo, vanificando così tutti gli sforzi profusi”.

Il timore che hanno anche diversi presidenti, e di riflesso tutto quello che ruota attonro alla Serie A comprese le televisioni. La richiesta di diversi presidenti è chiara: ridurre ad sola una settimanala quarantena per il singolo contagiato. E non coinvolgere tutto il resto della squadra perché altrimenti sarà impossibile portare a termine il campionato. In ballo ci sono ancora 124 partite, con viaggi e ritiri da condensare in meno di un mese e mezzo. Complicato già così, con il protocollo ancora di più.

Il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, per un giorno ha preferitro il silenzio. Però domani, 15 maggio, è in calendario una riunione trfa la Lega di Serie A e la Figc insieme alla Federazione dei Medici Sportivi. Lunedì si avvicina e al momento nessuno sa dire cosa succederà