Serie A, Malagò ha parlato della ripresa del campionato ed ha promesso a milioni di fan che amano il calcio e che vogliono riviere il campionato.

Con il COVID-19 tutte le vecchie abitudini che caratterizzavano le nostre giornate sono totalmente cambiate. Tra le altre cose il campionato di calcio di Serie A, ovviamente, è stato ufficialmente sospeso e da allora ci sono discussioni su come procedere. Alcuni spingevano per tenere la classifica così com’era quando c’è stato il blocco, altri speravano nell’annullamento della stagione. Alla fine l’ipotesi che sta man mano prendendo sempre più piede è quella della ripresa tardiva del campionato, che ha una parte molto importante ancora da disputarsi, con tante posizioni ed equilibri da definire. Le ultime parole del presidente del CONI Giovanni Malagò, però, stanno dando nuove speranza a tantissimi appassionati.

Serie A, Malagò annuncia: “Al 99.9% si tornerà a giocare il 13 giugno”

Oggi il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di Rai 2. Il numero uno dello sport made in Italy, incalzato sulle domande per la ripresa del campionato, si è sbilanciato parecchio in diretta nazionale. “Il campionato di Serie A ripartirà il 13 giugno al 99,9%”, ha affermato, “Ma una volta ricominciato, non so quando finirà, ci vorrebbe la palla di vetro“. Insomma, ottime notizie per chi ama il calcio, ma in tanti si stanno domandando se sia la decisione giusta. Il COVID-19 non è di certo sconfitto.

