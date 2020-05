Salerno, assalto ai vigili: in mezzo a molte persone che portavano regolarmente la mascherina sul Lungomare, c’era anche chi sgarrava. Com’è finita?

Salerno, assalto ai vigili: complice la giornata bellissima e il weekend che si avvicina, nel tardo pomeriggio molti sono usciti di casa. Una passeggiata sul Lungomare, con il distanziamento non proprio rispettato alla lettera Ma tutti avrebbero dovuto indossare le mascherine e invece è successo l’incredibile.

Ad un certo punto, come mostra un video postato da Serena Cioffi sul suo profilo Facebook, entrano in scena i vigili urbani locali. In servizio di sorveglianza al parco, hanno adocchiato una signora che non indossava la mascherina. Almeno fino a lunedì prossimo, un obbligo per tutti anche perchè significa avere rispetto di se stessi e degli altri.

Quando però gli agenti si sono avvicinati alla signora per cheiederle le generalità, è successo di tutto. La signora è caduta accidentalmente per terra (dal filmato non si capisce assolutamente se toccata da un vigile) nella foga di divincolarsi. E ha rifiutato di fornire le sue generalità. Attorno a lei molto in fretta è nato un capannello di gente che la difendeva. E qualcuno ha anche urlato ‘assassini’ ai vigili, definendo il loro un vero abuso.

Tutti indossavano la mascherina, la signora no e per questo i vigilin hanno fatto in fretta ad individuarla. Ma alla fine di una scena durata diversi minuti, la donna è riuscita nel suo intento. Si è allontanata mentre gli agenti della Municipale l’hanno seguita ma senza particolare accanimento. Arriveranno altri provvedimenti nelle prossime ore o preverrà il buon senso?

Salerno, nelle ultime 24 ore 15 multe per trasgressioni ma i locali sono ko

Salerno è la città nella quale per quattro mandati è statio sindaco Vincenzo De Luca. Dal 2016 tocca a Vincenzo Napoli, ma il rigore è lo stesso. Lo dimostra il fatto che nella sola giornata di mercoledì 13 maggio gli agenti della Municipale abbiano sanzionato 15 persone. Tutte non avevano rispettato le norme per il contenimento del Covid-19. Alcuni sono stati sorpresi a procedere in comitiva, senza distanziamento, oppure in giro per il Corso o al parco di Mercatello. Un totale di multe per 6mila euro.

Ma la ripresa a Salerno sembra ancora lontana. Come ha fatto sapere Confesercenti, in città almeno il 70% dei locali non riaprirà perché le nuove regole per il distanziamento dei clienti è impossibile da rispettare. E Fipe-Confcommercio sarebbe anche pronta a scendere in piazza insieme all’Associazione commercianti per Salerno che il 30 maggio sarà a Roma. Parteciperà alla manifestazione nazionale della categoria.

Il Comune di Salerno però cerca di venire incontro e ha varato un piano per concedere più spazi all’aperto a bar e locali, con orari flessibili. Tutto questo basterà per far desistere i titolari dei locali dalla loro protesta e per far riprendere una vita normale alla città?