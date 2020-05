Riapertura palestre, finalmente c’è la data. Migliaia di sportivi potranno tornare ad allenarsi, ma cambiano le regole da rispettare

Con l’informativa al Senato sulla Fase 2, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato anche della riapertura delle palestre, comunicato una data utile: il 25 maggio. Se le condizioni dovessero migliorare, si potrebbe addirittura anticipare. Dopo oltre tre mesi di stop, quindi, oltre 20 milioni di italiani potranno tornare ad allenarsi grazie ad un nuovo protocollo di sicurezza.

“Stanzieremo fondi per permettere a tutte le strutture di applicare le misure previste dal protocollo di sicurezza” ha annunciato il ministro Spadafora: “Ci saranno regole diverse a seconda della grandezza delle palestre“. Il Governo ha previsto liquidità pari a circa 1 miliardo di euro per garantire a tutte le strutture adibite all’allenamento gli strumenti necessari alla ripresa.

Riapertura palestre, le regole per ripartire

Per garantire la riapertura delle palestre nel massimo della sicurezza, il Governo ha previsto un nuovo protocollo di sicurezza, con regole ferree e differenti a seconda dello spazio a disposizione. L’igiene sarà alla base del nuovo regolamento, con santificazione continua degli attrezzi dopo ogni utilizzo. Sarà obbligatorio presentarsi in palestra già vestiti da allenamento, in quanto gli spogliatoi resteranno chiusi, così come le docce.

Le palestre con minor spazio a disposizione saranno accessibili solo con previa prenotazione, così da non creare troppi assembramenti. Per quelle più spaziose, invece, si dovrebbe accedere a scaglioni e in piccoli gruppi. I personal trainer dovranno lavorare a due metri di distanza e indossando sempre mascherine e guanti monouso.

Ogni palestra avrà dei percorsi preferenziali e predefiniti, in modo da dividere il flusso in entrata da quello in uscita. Cambiano anche le regole da rispettare per le singole persone, che dovranno sottostare a diverse regole ben precise. Obbligatorio lavarsi con frequenza le mani, grazie all’aiuto dei dispenser di disinfettanti. È anche vietato condividere attrezzi, borracce o asciugamani con altre persone.

