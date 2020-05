Neonato abbandonato sbranato vivo: la tragedia si è consumata in Thailandia, alla riva del lago di Nakhon Si Thammarat. A scoprire il corpicino straziato è stato un bambino di 10 anni.

Solo, abbandonato e poi sbranato. E’ stato questo il triste destino di un neonato lasciato indifeso alla riva del lago di Nakhon Si Thammarat, in Thailandia. Sarà stato lasciato lì con la speranza che qualcuno lo trovasse, ma a farlo è stato un varano e non un essere umano.

Neonato abbandonato sbranato vivo

Non c’è stato nulla da fare per il piccolo sbranato vivo dall’animale. La scoperta macabra è stata poi rivenuta da un bambino di soli 10 anni mentre giocava con i suoi amici. Una visione scioccante, dal momento che il piccolo era verosimilmente intatto ma con gli organi interni strappati via.

Da lì è scattato subito un allarme per la polizia locale. Un esame confermerà se il bambino è morto per gli attacchi dell’animale selvatico o era stato scaricato presso il lago già senza vita, ma i primi test sembrerebbero già assicurare che il cucciolo fosse vivo al momento dell’incontro. Saranno osservati anche i video di sorveglianza per far chiarezza sulla vicenda.

Pochissimi dubbi anche sulla fonte dell’attacco. Non solo i segni del rettili sono apparsi subito chiari e tangibili sul corpicino straziato, ma il varano è anche un lucertolone tipico di quella località. Solitamente si ciba di pesci e scarti alimentari abbandonati, ma un bambino vivo e indifeso è stata un’occasione unica per l’animale. Una tragedia profonda, invece, per la comunità locale.